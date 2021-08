Davon hängt die Richards-Zukunft beim FC Bayern ab

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Chris Richards absolviert die Vorbereitung beim FC Bayern

Chris Richards ist Gewinner und Verlierer zugleich in der Vorbereitung des FC Bayern München. Der Innenverteidiger bekam zuletzt so viele Gelegenheit wie nie zuvor, sich beim Deutschen Fußball-Meister in den Testspielen in den Vordergrund zu spielen. Richards bekam zwar viele Einsatzminuten, konnte bekanntermaßen mit seinem Team aber nicht ein einziges Vorbereitungsspiel gewinnen.

Ob sich der 21-Jährige, der im letzten Bayern-Test am Wochenende gegen den SSC Neapel (0:3) eine Halbzeit lang auf dem Rasen stand, auch in der neuen Bundesliga-Saison unter dem neuen Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann bewähren darf, ist auch wenige Tage vor Beginn der Pflichtspiel-Saison 2021/2022 noch völlig offen.

Auch unmittelbar vor Saisonstart soll die TSG 1899 Hoffenheim "mit Nachdruck" an einer erneuten Ausleihe des US-Amerikaners arbeiten. Das zumindest berichtete der "kicker". Richards spielte bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit im Kraichgau, bestritt zwischen Februar und April elf Ligaspiele für die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Pavard, Süle und Hernández fehlten dem FC Bayern wochenlang

Ob es zu einem erneuten Wechsel nach Hoffenheim kommt, hängt nach Informationen des Sportmagazins vor allem von Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann ab. Plant er Richards auch für die Bundesliga-Saison ein, wenn alle Defensiv-Alternativen wieder zur Verfügung stehen und ihre Verletzungen überstanden haben, wird er in München bleiben und darf sogar auf einen neuen Kontrakt hoffen.

Sollte Nagelsmann für den Youngster keine Verwendung mehr haben, wenn zuletzt fehlende Stars wie Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Niklas Süle wieder vollständig fit und belastbar zur Verfügung stehen, darf er gehen.

Eine finale Entscheidung über die mittelfristige Zukunft des Innenverteidigers wird sich voraussichtlich bis mindestens zum Bundesliga-Start in eineinhalb Wochen hinziehen, wenn der deutsche Rekordmeister mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am 13. August ins neue Spieljahr starten wird.