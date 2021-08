Sven Ulreich: "Hatte auch ein, zwei andere Optionen"

via www.imago-images.de

Sven Ulreich ist nach einem HSV-Jahr zurück beim FC Bayern

Nach nur einem Jahr Torhütertätigkeit beim Hamburger SV quittierte Sven Ulreich seinen Dienst überraschend wieder. Es folgte die Rückkehr zum FC Bayern München, welche allerdings nicht seine einzige Option war.

Zwischen 2015 und 2020 war Sven Ulreich schon mal für den FC Bayern tätig. Vor gut einem Monat hat es ihn im Zuge des Torwartroulettes wieder an die Säbener Straße gezogen. Aus gleich mehreren Gründen, wie der 32-Jährige im klubeigenen Medienkanal zu berichten weiß.

"Es gibt hier nicht nur die Nähe zu den Bergen und die schöne Stadt, besonders die Isar. Es gibt in München vor allem einen tollen Fußballverein", schwärmte Ulreich von seiner neuen alten Heimat. "Deswegen freue ich mich, wieder hier zu sein. In den letzten Jahren wurde der Verein wie eine Familie für mich."

In Hamburg hatte sich Ulreich gegen Daniel Heuer Fernandes durchgesetzt und in seinem einzigen Spieljahr in Stammkeeperposition 32 Partien in der 2. Bundesliga bestritten. Restlos überzeugen konnte der Routinier allerdings nicht. Zurück beim FC Bayern erörtert der Schorndorfer, dass ihm durchaus andere Angebote vorgelegen haben.

Sven Ulreich will mit dem FC Bayern wieder erfolgreich sein

"Ich hatte auch ein, zwei andere Optionen", so Ulreich. Als eine Rückkehr nach München zum Thema wurde, sei es für ihn allerdings schnell klar gewesen, "dass ich es machen möchte. Ich freue mich, dass die Rückkehr geklappt hat und hoffe, so erfolgreich zu sein wie vorher. Die Familie freut sich auch, dass wir wieder in München sind."

Die Bayern um ihren neuen Trainer Julian Nagelsmann brauchten kurzfristig einen weiteren Torhüter, der sich klaglos hinter Manuel Neuer einreiht und bei Bedarf Klasseleistungen zeigen kann. Alexander Nübel ließ sich für zwei Jahre an den AS Monaco ausleihen und Christian Früchtl fehlt noch mehrere Wochen wegen eines Schlüsselbeinbruchs.