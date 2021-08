Nächste Niederlage für Absteiger St. Pölten

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Fehlstart für den SKN

Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten hat einen klassischen Fehlstart in der 2. Liga hingelegt. Nach der Niederlage am Freitag gegen Liefering verloren die Niederösterreicher am Dienstagabend in Wiener Neustadt auch die Nachtragspartie zur 1. Runde gegen das Zweierteam von Rapid mit 1:2 (1:0). In der Tabelle liegt St. Pölten mit null Punkten nach zwei Spieltagen auf Rang 13, die Hütteldorfer halten hingegen bei vier Zählern auf Platz acht.

Ex-Rapidler Deni Alar, der im Sommer zum SKN gewechselt war, brachte St. Pölten zwar bei regnerischen Bedingungen mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung (11.). Ein Doppelschlag von Bernhard Zimmermann (63.) und Denis Bosnjak (65.) drehte jedoch das Spiel zugunsten der Gäste. Das Match hätte bereits am 23. Juli gespielt werden sollen, musste aber wegen des schlechten Rasenzustands in der NV Arena verschoben werden und wurde deswegen nun in Wiener Neustadt ausgetragen.

apa