Luka Jovic lehnt Eintracht-Rückkehr ab

Luka Jovic will offenbar nicht zu Eintracht Frankfurt zurück

Die Stürmer-Frage bei Eintracht Frankfurt ist nach wie vor ungeklärt. Offenbar sind sich die Verantwortlichen immer noch nicht sicher, ob sie noch einen Ersatz für André Silva wollen bzw. so einen Ersatz überhaupt brauchen. Eine Rückkehr von Luka Jovic scheint zumindest kein Thema mehr zu sein.

Als der "verlorene Sohn" im Januar 2021 an den Main zurückkehrte, war die Euphorie unter den Eintracht-Fans noch groß. Nach einem famosen Start und drei Toren in den ersten drei Spielen wurde es um Luka Jovic aber ruhiger. Der Serbe traf im weiteren Saisonverlauf nur noch ein einziges Mal und half den Hessen nicht wie erhofft dabei, in die Champions League einzuziehen.

Trotz der etwas ernüchternden Leihe gab es immer wieder Gerüchte, denen zufolge die SGE-Chefetage den Stürmer gerne auch zur kommenden Saison zurückholen möchte. Mittlerweile scheint aber klar: Daraus wird nichts.

Jovic will nicht zu Eintracht Frankfurt zurück

Die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, dass Jovic kein Interesse an einem weiteren Engagement in Frankfurt hat. Stattdessen wolle er sich bei Real Madrid durchsetzen. Neu-Coach Carlo Ancelotti gebe ihm die Hoffnung, dass es diesmal für ihn bei den Königlichen klappen könnte.

Die Madrilenen hingegen hätten dem Bericht zufolge kein Problem damit, den Serben in diesem Sommer zu verkaufen. Real würde sich Angebote anhören, heißt es. Angeblich wären die Königlichen sogar bereit, über eine Offerte in Höhe von "nur" 20 Millionen Euro nachzudenken.

Noch scheint aber kein Angebot in dieser Größenordnung eingegangen zu sein, zumindest handfeste Gerüchte kursieren diesbezüglich kaum.

Bedient sich Eintracht Frankfurt bei Lazio Rom?

Sollten die Frankfurter weiter Ausschau nach einer Silva-Alternative halten, so müssten sie sich folglich umorientieren. Italienischen Medien zufolge haben sie das sogar schon getan.

Die Tageszeitung "Il Messaggero" behauptet, dass Lazio-Profi Vedat Muriqi am Main erneut zum Thema werden könnte. Der 27-Jährige wurde schon vor einigen Wochen als möglicher Neuzugang der Hessen gehandelt, seitdem war es um die Personalie aber ruhiger geworden.