Presse: "Die Bombe verbreitet sich auf der ganzen Welt"

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona

Die Fußball-Welt bebt: Lionel Messi und der FC Barcelona haben sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können und gehen ab sofort getrennte Wege. Die Mitteilung des Klubs löste weltweit ein enormes Echo aus. Die internationalen Pressestimmen:

Argentinien

Clarín: Die Bombe explodiert in Spanien, in Argentinien bebt die Erde und es verbreitet sich auf der ganzen Welt. Es ist offiziell: Lionel Messi wird nicht weiter für den FC Barcelona spielen. Die unerwartete Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem alle Teile schon zu passen schienen.

Olé: Es ist das Ende einer einzigartigen und nicht wiederholbaren Legende. Es ist schwer zu glauben, dass dies das Ende für Messi an einem Ort ist, an dem er zum besten Spieler der Welt, für viele sogar der Geschichte wurde. Das Öl-Geld von PSG und die Konstellation der Sterne scheinen seine nächste Station zu werden.

TyC Sports: Die Bombe ist bestätigt! Messi verlässt Barcelona. Ohne viel Raum für Spekulationen zu lassen, gab der Klub bekannt, dass Messi den Verein verlässt.

La Nación: Eine unerwartete Kehrtwende! Lionel Messi verlässt Barcelona. Eine Bombe, die die Fußballwelt erschüttert.

Spanien

Marca: Messi wird kein Spiel mehr im Trikot des FC Barcelona spielen. Trotz aller Bemühungen des Klubs war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen. Barca hat Messi gefeuert, obwohl es immer noch Leute im Verein gibt, die ihn nicht gehen lassen wollen und daran glauben, dass die Situation doch noch gelöst werden kann.

AS: Messi ist schon Geschichte in Barcelona, so hat es der Klub selbst verkündet. Barcelona gibt eindeutig der Liga dafür die Schuld, dass die Zeit des besten Spielers der Welt bei Barca endet.

El Pais: Barca sagt auf Wiedersehen zu Messi! Mündlich war der Vertrag schon seit dem 12. Juli ausgehandelt, an diesem Donnerstag aber wurde der Pakt gebrochen.

England

The Sun: Was für ein Durcheinander! Lionel Messi verlässt das klamme Barcelona und sorgt für einen echten Transfer-Hammer.

Daily Mail: Das Ende einer Ära! Barcelona bestätigt den sensationellen Abschied von Lionel Messi und gibt der Liga die Schuld.

Deutschland

kicker: Die Ära von Lionel Messi (34) beim FC Barcelona ist offiziell beendet. Über einen Monat nach dem Ablauf seines Vertrags steht nun endgültig fest, dass eine Vertragsverlängerung nicht mehr zustande kommt und der sechsmalige Weltfußballer seinen Herzensklub nach 21 Jahren verlässt. Es ist eine spektakuläre Kehrtwende.

SZ: Abschied vom Klub seines Lebens! Dramatische Wende im Fall Lionel Messi: Am Donnerstagabend bestätigte der FC Barcelona in vier dürren Sätzen, dass der sechsmalige Weltfußballer aus Argentinien den Klub seines Lebens mit sofortiger Wirkung verlässt.

Spiegel: Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet. Der 34 Jahre alte Fußball-Superstar aus Argentinien habe bei dem spanischen Top-Klub wegen finanzieller und struktureller Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga keinen neuen Vertrag unterschreiben können, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten.

Sport Bild: Messi-Schock beim FC Barcelona! Das schier Unvorstellbare ist wahr geworden: Lionel Messi spielt nicht mehr für den FC Barcelona. Der 34 Jahre alte Fußball-Superstar - seit dem 1. Juli bereits vereinslos - wird keinen neuen Vertrag bei seinem Herzensclub unterschreiben.

RTL: Mega-Hammer: Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist tatsächlich vorbei! Vier Champions-League-Triumphe, zehn spanische Meisterschaften, drei Titel bei der Klub-WM - doch jetzt ist die erfolgreiche Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona vorbei. Die finanziell angeschlagenen Katalanen gaben am Abend völlig überraschend die endgültige Trennung vom argentinischen Superstar bekannt.