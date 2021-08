Schalke-Neuzugang mit Kampfansage an Terodde & Co.

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Marvin Pieringer (l.) ist neu beim FC Schalke 04

Zwölf Neuzugänge hat der FC Schalke 04 nach dem Bundesliga-Abstieg und dem lancierten Neuaufbau bis heute bekanntgegeben. Einer davon, wenn auch eine eher unbekannte Option, ist Marvin Pieringer. Auf Tauschstation will sich der großgewachsene Angreifer auf Schalke keinesfalls gehen.

Dimitrios Grammozis hat zunächst seine Stammbesetzung für den Angriff gefunden. Simon Terodde und Marius Bülter stürmen an vorderster Front für den FC Schalke 04. Dahinter scharrt aber vor allem einer mit den berühmten Hufen: Marvin Pieringer.

Der 21 Jahre alte Bad Uracher ist vorerst für diese Saison vom SC Freiburg ausgeliehen, die Schalker haben sich jedoch eine Kaufoption gesichert. "Es war eine Umstellung für mich", sagte Pieringer während der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen (Sonntag, 15:30 Uhr) über seine ersten Schalke-Wochen.

Pieringer überragte in der Hinrunde bei der zweiten Freiburger Mannschaft mit zwölf Toren in 14 Spielen und hatte damit großen Anteil an dem erstmaligen Drittliga-Aufstieg. Im Januar ließ er sich an den späteren Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ausleihen, für den Pieringer in 20 Meisterschaftspartien immerhin sechs Toren und zwei Vorlagen erzielte. Auf Schalke sei die Intensität noch mal höher, sagte Pieringer, der laut eigener Aussage erst mal rein finden musste.

Schalke-Trainer Grammozis lobt Pieringer

Der mit 1,91 Meter hochgewachsene Angreifer präsentiert sich selbstbewusst und scheut keinesfalls den Konkurrenzkampf mit den momentan gesetzten Terodde und Bülter. Er habe langfristig das Potenzial, von Anfang an zu spielen, sagte Pieringer, der in Gold-Cup-Gewinner Matthew Hoppe einen weiteren Konkurrenten bekommen wird. "Sonst wäre ich nicht gekommen."

Pieringer gab am vergangenen Wochenende sein Debüt für den FC Schalke 04. Im Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel (3:0) wechselte ihn Grammozis in den Schlussminuten ein.

Der Knappen-Trainer bescheinigt Pieringer derweil eine positive Entwicklung. "Er ist ein lernwilliger Spieler, auf den ich mich verlassen kann. Wenn er so weitermacht, bekommt er seine Chancen. Er ist ein Box-Spieler, der seinen Körper gut einsetzen kann."