FCA setzt auf "Schachbrettmuster" zum Auftakt

FIRO/FIRO/SID/

Der FC Augsburg darf auf 10.700 Zuschauer hoffen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann erst zu Beginn der neuen Woche Auskunft geben, wie viele Zuschauer beim Saisonauftakt zugelassen sein werden.

"Sollte der Inzidenzwert am Montag unter 35 liegen, kann der FCA mit einer Zuschauerkapazität von 35 Prozent der Gesamtkapazität planen", teilte der Klub am Freitag mit. Am 14. August (15:30 Uhr/Sky) geht es im ersten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Der FCA wird, sofern die Inzidenz dies zulässt, 10.700 in einem "Schachbrettmuster" angeordnete Sitzplätze vergeben. Welche Regelung bei zu hohen Infektionszahlen greifen, blieb zunächst offen.

Die Tickets werden ausschließlich online verkauft. Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben, und es herrscht die "3G-Regelung": Es dürfen also nur geimpfte, genesene oder getestete Personen ins Stadion. Weitere Details wird der Klub am Montag bekannt geben.