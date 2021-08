Nach BVB-Gerüchten: Madueke auch beim FC Bayern gehandelt

via www.imago-images.de

Noni Madueke soll im Fokus des FC Bayern stehen

Lange wurde Noni Madueke von PSV Eindhoven als Nachfolger von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund gehandelt. Doch der BVB nahm stattdessen seinen nunmehr Ex-Teamkollegen Donyell Malen unter Vertrag. Maduekes Weg könnte nun aber trotzdem in die Bundesliga führen - und zwar zum FC Bayern.

Wie der "London Evening Standard" berichtet, haben sich die Münchner nach dem 19 Jahre alten Engländer erkundigt. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen aber auch Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Leeds United und der FC Southampton ein Auge auf Madueke geworfen haben.

Der Londoner Tageszeitung zufolge haben die Eindhoven-Bosse noch keine konkrete Preisvorstellung, sollten sie Madueke tatsächlich ziehen lassen. Die Ablösesumme dürfte sich demnach aber in den gleichen Sphären wie bei Malen befinden. Für den Angreifer überwies der BVB 30 Millionen Euro an die Niederländer. Zusätzlich könnten Bonuszahlung die Summe ansteigen lassen.

Beim FC Bayern könnte Madueke in die Fußstapfen von Kingsley Coman treten. Der Vertrag des Franzosen ist nur noch bis 2023 datiert. Bislang konnten sich die Parteien noch nicht auf eine Verlängerung einigen. In den vergangenen Wochen soll vor allem Comans Gehaltsforderung in Höhe von 20 Millionen Euro für eine gereizte Atmosphäre an der Säbener Straße gesorgt haben.

Der Vertrag von Madueke in Eindhoven endet erst im Sommer 2024. Mit einer weiteren starken Saison für die PSV könnte der Linksfuß seinen Wert weiter in die Höhe treiben. 2020/21 kam der variabel einsetzbare Offensivspieler bereits auf starke auf 17 Torbeteiligungen (9 Tore/8 Vorlagen) in 32 Profispielen.

Madueke äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Zuletzt äußerte sich Madueke zurückhaltend zu den Gerüchten. "Ich kann Ihnen wirklich nichts darüber sagen", sagte er zuletzt im Gespräch mit "Voetbal International". "Ich bin ein Spieler der PSV und ich genieße es im Moment, Fußball zu spielen. Das ist eigentlich alles. Ich möchte nichts über sie [die Gerüchte über ein Interesse des BVB, Anm. d. Red.] sagen, wenn ich für PSV spiele. Das ist nicht respektvoll gegenüber dem Klub und den Fans, die ich liebe."

Er wolle "einfach nur spielen, das ist im Moment das Wichtigste in meiner Entwicklung. Wenn ich spiele, ist es gut, darauf liegt mein Fokus", so Madueke.