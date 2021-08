Nächster Klub nimmt Richards ins Visier

Revierfoto via www.imago-images.de

Chris Richards könnte den FC Bayern noch verlassen

Viel personellen Spielraum hat der FC Bayern aufgrund der dünnen Personaldecke und mehrerer Verletzungen in der Defensive aktuell nicht. Dennoch könnte Chris Richards den deutschen Rekordmeister in der laufenden Transfer-Periode noch verlassen. Ein Premier-League-Klub hat den Youngster nun ins Visier genommen.

Wie der "Independent" berichtet, spielt Richards in den Gedankenspielen von Leicester City eine Rolle. Demnach ist der 21-Jährige ein potenzieller Kandidat, um den verletzten Wesley Fofana zu ersetzen. Eine Leihe steht im Raum.

Fofana hatte sich beim 3:2-Testspielsieg gegen den FC Villarreal einen Wadenbeinbruch zugezogen und wird wohl den Großteil der Saison verpassen.

Acht Pflichtspiele für die Profis bestritt Chris Richards erst, seitdem ihn der FC Bayern 2018 vom FC Dallas an die Säbener Straße lotste. Kein Wunder, dass der US-Amerikaner zuletzt für ein halbes Jahr Spielpraxis bei einem anderen Klub sammeln sollte.

Die Wahl fiel auf die TSG 1899 Hoffenheim. Dort überzeugte der Innenverteidiger, der auch rechts und links in der Abwehrkette eingesetzt werden kann. Immerhin 1127 Minuten in 13 Partien stand er für die Kraichgauer in der abgelaufenen Rückrunde auf dem Platz.

FC Bayern: Chris Richards in Hoffenheim weiter hoch im Kurs

In Hoffenheim hat Richards in den wenigen Monaten seines Gastspiels jedenfalls so großen Eindruck hinterlassen, dass die Verantwortlichen laut "kicker" weiterhin mit einem erneuten Leihgeschäft oder einer festen Verpflichtung liebäugeln.

Allerdings wird die TSG in dem Poker um den Youngster demnach einen langen Atem beweisen müssen. Wegen der aktuellen Personalprobleme des FC Bayern könnte die Entscheidung in der Causa Richards erst kurz vor Schließung des Transfers-Fensters Ende August fallen.

Vertraglich gebunden an den FC Bayern ist Richards noch bis 2023. Sein Marktwert wird auf rund 7 Millionen Euro taxiert.