Ed Sheeran wird Teammitglied bei Fußball-Klub

Joe Giddens

Ed Sheeran (M., mit Cappy) unterstützt Ipswich Town

Das britische Pop-Idol Ed Sheeran ist offiziell stolzes Teammitglied des englischen Fußball-Drittligisten Ipswich Town. Der 30-Jährige erhält die Trikotnummer 17 für die Saison 2021/22. Das teilte der ehemalige Erstligist mit, Sheeran ist seit Kindesbeinen an Fan der "Tractor Boys".

Sheeran, der in der Grafschaft Suffolk, wo Ipswich zu Hause ist, lebt, ist bereits Trikotsponsor des Vereins. "Als Ipswich mir das erzählt hat, dachte ich zunächst, sie würden mich auf den Arm nehmen, aber ich liebe diese Idee", sagte Sheeran.

"Ich glaube, es wird eine großartige Saison, und ich bin ein Teil davon." Er weiß allerdings seine fußballerischen Qualitäten genau einzuschätzen: "Ich hoffe, die Trikotnummer ist eher symbolisch, denn ich möchte, dass wir aufsteigen. Das wird aber nicht passieren, wenn ich spiele..."

In die Verlegenheit, eingesetzt zu werden, dürfte Sheeran nicht kommen. Vielmehr wollte der Klub dem Popstar offensichtlich für die finanzielle Unterstützung danken.

Vor dem EM-Achtelfinale gegen Deutschland hatte Sheeran ein Privatkonzert für die englische Nationalmannschaft gegeben, die anschließend 2:0 in Wembley gewann. Seine Tournee schloss er 2019 mit vier Konzerten vor insgesamt 160.000 Fans in Ipswich ab. Weltbekannt wurde er durch Hits wie "Thinking Out Loud" und "Shape Of You".