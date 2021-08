Dortmund: Kein Håland-Abgang diesen Sommer

APA/dpa

Haaland jubelte im DFB-Pokal in Wiesbaden dreimal

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat einen Abgang von Stürmer Erling Håland vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund in diesem Sommer erneut ausgeschlossen.

>> Die Vereinsstatistik von Erling Håland in der weltfussball-Datenbank

Auf die Frage von Sky, ob es ein Szenario geben könnte, bei dem der BVB in diesem Sommer schwach werde, sagte der ehemalige Profi: "Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt." Håland war vor eineinhalb Jahren für 20 Mio. Euro von Salzburg nach Dortmund gewechselt.

Um den 21-jährigen Norweger, der für Dortmunder in den ersten 60 Pflichtspielen 60 Tore erzielt hat, hatte es in diesem Sommer immer wieder Transfergerüchte gegeben. Beim souveränen 3:0-Sieg zum Start in den DFB-Pokal am Samstagabend gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden erzielte Håland alle drei Tore. "Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen - und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will", betonte Kehl.

apa