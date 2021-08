So bewertet Grammozis den ersten Auftritt von Zalazar

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Rodrigo Zalazar traf bei seinem Schalke-Einstand doppelt

Mit einem 4:1-Auswärtserfolg beim Fünftligisten FC Villingen hat der FC Schalke 04 einen Pflichtsieg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gelandet. Einen vielversprechenden Start im Schalke-Trikot legte die neue Nummer zehn Rodrigo Zalazar hin, der als Torschütze direkt einer der S04-Protagonisten war.

Auch in der 2. Bundesliga soll Zalazar für die Gelsenkirchener nun direkt liefern, wenn es am Freitagabend ins Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue geht (18:30 Uhr). Der 21-Jährige kennt das deutsche Fußball-Unterhaus bereits bestens, stand er in der abgelaufenen Spielzeit als Leihspieler für den FC St. Pauli doch bei allen 34 Saisonspielen auf dem Rasen und erzielte dabei sechs Tore.

Sein neue Cheftrainer Dimitrios Grammozis sprach nach Zalazars erstem Auftritt für Königsblau samt Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 von einem gelungenen S04-Einstand: "Das Tor zeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Wir wollen ihn weiter aufbauen und ihm Selbstvertrauen geben. Wir werden noch viel Spaß an ihm haben", so der Schalke-Coach nach dem deutlichen Sieg bei den Schwarzwäldern.

Zalazar wechselte als Leihspieler von der Eintracht zum FC Schalke

Spielerisch sei zwar noch viel Luft nach oben, registrierte der Übungsleiter der Gelsenkirchener. Zum gegenwärtigen Trainingsstand des Uruguayers mit dem Team sei das aber nur nachvollziehbar: "Er kennt unsere Abläufe noch nicht, weil er erst einige Tage bei uns ist. So muss man einige Aktionen sehen", urteilte Grammozis, der seinen neuen Spielgestalter fest im zentralen Mittefeld einplant.

Rodrigo Zalazar wechselte in der vergangenen Woche zunächst auf Leihbasis zum FC Schalke, der den Mittelfeldmann allerdings im kommenden Jahr fest transferieren kann.

Bei seinem Stammverein Eintracht Frankfurt kam Zalazar bis dato noch gar nicht zum Zug, absolvierte für die Hessen noch kein einziges Pflichtspiel.

Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Sommer 2023. Sollten die Frankfurter auf seiner Position auch im kommenden Sommer keinen Bedarf haben, deutet einiges daraufhin, dass Schalke dem Regisseur einen langfristigen Vertrag anbietet. Sein Debüt im S04-Dress war zumindest schon sehr vielversprechend.