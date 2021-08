Pünktlich zum Start: Bayern-Stars zurück im Teamtraining

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Alphonso Davies hofft auf eine schnelle Startelf-Rückkehr

Rechtzeitig zum Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr) füllt sich beim FC Bayern München der Kader mehr und mehr auf. Zum Wochenstart haben sich weitere Bayern-Stars zurück im Mannschaftraining gemeldet und hoffen auf einen Einsatz zum Liga-Auftakt.

Wie die "Bild" zuerst vermeldete, kehrte am Montag Alphonso Davies zurück ins Teamtraining des deutschen Rekordmeisters. Der Kanadier war mit einer Knöchelverletzung vom Gold Cup zurückgekehrt und hatte praktisch die gesamte Saisonvorbereitung bei den Münchnern verpasst. Ob es noch für einen Startelf-Einsatz am Freitag in Gladbach reichen wird, wird die laufende Trainingswoche an der Säbener Straße zeigen.

Ebenfalls wieder mit der Mannschaft trainierte am Montag Flügelstürmer Kingsley Coman. Der 25-Jährige stand zuletzt beim 0:3 im Testspiel gegen den SSC Neapel für den FC Bayern auf dem Feld, musste mit einer Rippenprellung vorzeitig ausgewechselt werden und pausierte seit dem. Auch der Franzose will sich in den letzten Trainingseinheiten vor dem Bundesliga-Start wieder für einen Startelf-Einsatz empfehlen.

FC Bayern: Hernández und Tolisso fehlen noch

Sommer-Verpflichtung Omar Richards ist wohl noch keine Alternative für die erste Elf von Cheftrainer Julian Nagelsmann, doch auch der 23-Jährige ließ sich am Montagmorgen gemeinsam mit seinen Teamkollegen wieder im Mannschaftstraining blicken. Der Außenverteidiger hatte in der letzten Woche über Probleme mit dem linken Fuß geklagt und seit dem vergangenen Mittwoch ebenfalls kein Training in der Gruppe mehr absolviert. Auch der gebürtige Londoner brennt jetzt auf seine Rückkehr und sein Pflichtspiel-Debüt für den deutschen Rekordmeister.

Noch keine Alternative für den Auftakt im Borussia-Park am Freitagabend sind hingegen die beiden französischen EM-Teilnehmer Lucas Hernández und Corentin Tolisso. Defensivmann Hernández fehlt nach einer Knie-OP wohl noch eine weitere Woche, Mittelfeldspieler Tolisso erholt sich noch von einer Coronavirus-Erkrankung.