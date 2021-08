Schalke verlängert mit Fährmann und spart massiv

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Ralf Fährmann hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert

Gute Nachrichten für Anhänger und die klammen Kassen des FC Schalke 04 gleichermaßen: Ralf Fährmann hat seinen Vertrag bei S04 verlängert und verzichtet dafür auf einen großen Batzen Geld.

In der Schalke-Jugend ausgebildet, schnürt Ralf Fährmann - mit Unterbrechungen - seit 18 Jahren die Fußballschuhe für den FC Schalke 04. Und wie es nun aussieht, werden es noch ein paar Jährchen mehr. Denn der Torwart hat seinen Kontrakt beim Zweitligisten bis 2025 verlängert. Ursprünglich war sein Arbeitspapier bis 2023 datiert.

"Gespräche dieser Art sind normalerweise alles andere als einfach, aber diese waren von Beginn an sehr konstruktiv", verriet Rouven Schröder. "Ralf kennt unsere Situation und war bereit, seinen Anteil an der Neuausrichtung des Klubs in der 2. Bundesliga mitzutragen", freute sich der Sportdirektor und fügte an: "Dafür sind wir ihm sehr dankbar."

Mit der Verlängerung spart der FC Schalke 04 dem Vernehmen nach rund eine Million Euro Gehalt pro Jahr ein. Bislang hat Fährmann 2,5 Millionen p.a. verdient, nun sollen es laut einem Bericht von "Bild" rund 1,3 Millionen Euro sein. Damit ist Fährmann zwar weiterhin einer der absoluten Top-Verdiener in Königsblau, hat sein Salär aber beinahe halbiert.

Fährmann: "Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt"

Zum Vergleich: Top-Stürmer Simon Terodde soll lediglich 720.000 Euro Grundgehalt einstreichen. Nur mit Erfolgsprämien kann er diese Summe aufstocken.

Fährmann jedenfalls, der 2003 aus der Chemnitzer Jugend zu S04 kam und ausgerechnet 2008 beim Revierderby gegen den BVB debütierte, freute sich über die Ausdehnung seines Vertrages.

"Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt", betonte der Torhüter und setzte hinzu: "Der Austausch mit Peter Knäbel und Rouven Schröder war sehr gut, und ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Vor allem aber will ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen."