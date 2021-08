Kehrtwende? FC Bayern wohl überrascht von Ribéry

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Trainiert Franck Ribéry bald unter Julian Nagelsmann?

Die Kaderplanung des FC Bayern ist noch nicht abgeschlossen. Doch weil das Geld aufgrund der Corona-Pandemie keinesfalls locker sitzt, müssen die Münchner kreativ werden. Kein Wunder also, dass mit Franck Ribéry ein alter Bekannter für die offene Position auf der Außenbahn in den Fokus geraten ist. Und der Franzose ist offenbar geeigneter als bislang gedacht.

Franck Ribéry und der FC Bayern: diese Ehe fand nach zwölf Jahren, 425 Partien und sage und schreibe 124 Pflichtspiel-Toren im Sommer 2019 ein Ende. Doch zwei Jahre später könnte der 38-Jährige aus der Not wieder zur Alternative werden. So jedenfalls mutet es derzeit an.

Derzeit nämlich ist Ribéry vereinslos, nachdem er zwei Jahre lang für den AC Florenz in der Serie A die Fußballschuhe geschnürt hatte.

Und: Der ehemalige französische Nationalspieler ist noch hungrig nach mehr und will seine Karriere unbedingt fortsetzen. Da käme ein erneutes Engagement beim deutschen Rekordmeister keinesfalls ungelegen, wenn auch unter anderen Bedingungen als beim ersten Mal.

Zuletzt berichteten gar die meist gut informierte französische Sportzeitung "L'Équipe" und "Bild" übereinstimmend, dass Teile der FCB-Verantwortlichen Gedankenspiele über eine Bayern-Rückkehr von Ribéry anstellen.

FC Bayern überrascht von Ribérys Fitness

Demnach würden Ex-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Oliver Kahn eine Verpflichtung des Franzosen begrüßen. Allerdings sei Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht wirklich davon überzeugt.

Laut dem neuesten Bericht von "Bild" gibt es zwar bisher noch kein Angebot für Ribéry und auch noch keine offiziellen Gespräche. Aber die Bosse des FC Bayern sollen durchaus überrascht gewesen sein, wie fit der 38-Jährige noch ist.

Dieser hatte nämlich zuletzt mit Jérôme Boateng zusammen an der Säbener Straße trainiert und offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

90 Minuten seien zwar mit voller Power nicht mehr drin, eine Halbzeit lang könne der Außenbahnwirbler aber noch auf Top-Niveau mitmischen.

Für einen Wechsel spräche laut dem Boulevard-Blatt, dass Ribéry wohl günstig zu finanzieren wäre und kein Spitzengehalt mehr fordern würde für seine neue Rolle als Backup und Ersatz für den abgewanderten Douglas Costa. Gegen ein Engagement könnte Hasan Salihamidzics Philosophie sprechen, noch intensiver auf eigene Talente zu setzen.

Ribéry selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er sich über ein Angebot seiner Bayern freuen würde. "Warum nicht?", antwortete er jüngst lachend auf die Frage, ob er auch bei einem Anruf von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gesprächsbereit wäre.