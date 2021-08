Kehrt die Legende zurück? Ribéry mit eindeutiger Aussage

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Franck Ribéry (l.) trainierte zuletzt mit Jérôme Boateng (r.) an der Säbener Straße

Die Anhänger des FC Bayern reiben sich längst die Hände beim Gedanken daran, dass eine ihrer größten Klublegenden doch noch einmal als aktiver Spieler auf den Rasen zurückkehren könnte. Franck Ribéry hält sich als derzeit vertragsloser Spieler in seiner Münchner Wahlheimat auf und hielt sich zuletzt sogar mit Jérôme Boateng und FCB-Fitnesscoach Dr. Holger Broich an der Säbener Straße fit. Kommt es tatsächlich noch einmal zu einem Comeback des neunmaligen Deutschen Meisters bei den Bayern? Ribéry selbst hat sich jetzt in einem eindeutigen Statement geäußert.

Am Dienstagmorgen postete der langjährige Bayern-Profi und deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein Foto bei Instagram, welches ihn gemeinsam mit Franck Ribéry zeigt. Matthäus schrieb dazu: "Sollten die Bayern keinen Flügelspieler finden, den sie verpflichten wollen und können, würde ich übrigens auf jeden Fall über einen Einjahresvertrag für Franck Ribéry nachdenken."

Die Reaktion des 38-jährigen Franzosen ließ nicht lange auf sich warten. Ribéry kommentierte den Insta-Post mit der eindeutigen Botschaft: "Merci mein Freund. Ich bin bereit!"

FC Bayern ließ Ribéry an der Säbener Straße trainieren

Wie ernst es dem langjährigen Stammspieler des deutschen Rekordmeisters wirklich mit diesem Statement ist, bleibt nur Spekulation. Fakt ist, dass Ribéry noch nicht daran denkt, seine lange Karriere als Profi-Fußballer schon in diesem Jahr zu beenden. Vielmehr spekuliert er darauf, noch ein oder zwei weitere Jahre in eine der Top-Ligen Europas zu spielen.

Nachdem der dribbelstarke Offensivmann zuletzt bei einem Legendenspiel der Bayern dabei und individuelle Einheiten am Trainingszentrum an der Säbener Straße absolvierte, sollen die Bayern-Verantwortlichen vom Fitnesszustand des Altmeister beeindruckt gewesen sein.

Derzeit scheint es weiterhin zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich der Ex-Nationalspieler, der bis zum Ende der letzten Saison noch beim AC Florenz unter Vertrag stand, noch leise Hoffnungen auf ein letztes Engagement bei den Bayern machen darf. In diesem Falle als Backup für die gesetzten Flügelstürmer der Münchner um Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané.