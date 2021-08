Bayern-Boss Kahn eröffnet die "Jagd"

via www.imago-images.de

Oliver Kahn erhöht den Druck auf die Spieler des FC Bayern

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn erwartet nach neun Meisterschaften in Folge einen heißen Kampf um den historischen Titel Nummer zehn.

"Die Jagd ist eröffnet. Die Mannschaft weiß, dass die anderen kein großes Interesse daran haben, dass wir zum zehnten Mal in Folge oben stehen. Sie werden alles versuchen, uns da wegzukriegen", sagte Kahn am Dienstag bei einem PR-Termin in München.

Alles hinge "von uns selbst ab. Wenn wir unser Potenzial abrufen, werden wir wieder Meister", betonte der Bayern-Boss. Das sei "die Herausforderung für die Spieler, aber diesem Anspruch müssen sie sich stellen". Er glaube jedoch fest an Kapitän Manuel Neuer und Co.: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie immer wieder fähig ist, sich selbst zu übertreffen."

Zehn nationale Titel in Serie hat noch kein Verein in den fünf europäischen Topligen geholt. "Das hat es noch nie gegeben. Juve hat es in Italien in der vergangenen Saison nicht geschafft. Wir können etwas Historisches schaffen", betonte Kahn: "Das motiviert die Mannschaft, diesen Rekord zu holen."