"Keine realen Menschen" - Davies über erste Bayern-Momente

Alphonso Davies hat seine Knöchelverletzung überstanden

Pünktlich in der Trainingswoche vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) hat sich Alphonso Davies nach seiner Knöchelverletzung zurückgemeldet. Am Montag trainierte der Außenverteidiger erstmals wieder gemeinsam mit der Mannschaft, will sich beim neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann noch für den Kader der Münchner anbieten. Für die Saison 2021/2022 hat er sich ohnehin große Ziele beim Rekordmeister gesteckt.

"Meine Zeit bei Bayern ist noch nicht vorbei. Ich habe noch viele Jahre dort und viel noch viele Titel gewinnen, ich freue mich auf die Zukunft", stellte der 20-Jährige in einem Interview mit "CNN Sports" klar.

Sein großes Ziel sei es, mit dem deutschen Branchenprimus nach 2020 ein zweites Mal die Champions League zu gewinnen. "Es wird wirklich schwierig. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft können wir es wieder schaffen", meinte der Kanadier, der mit seiner Nationalmannschaft zuletzt am Gold Cup teilnehmen wollte, sich dort allerdings in der Vorbereitung verletzte und ohne Einsatz die Rückkehr nach München antrat.

Mit Hinblick auf den Neustart des FC Bayern mit dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann sieht Davies einige neue Möglichkeiten für den amtierenden Deutschen Meister: "Wir wissen, dass er ein guter Trainer ist. Er hat neue Ideen und einen neuen Spielstil. Er wird sein ganzes Wissen und sein Können in den Verein einbringen", ist sich der pfeilschnelle Linksverteidiger sicher.

Alphonso Davies geht bei den Münchnern in seine vierte Spielzeit, nachdem er im Januar 2019 vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps für zehn Millionen Euro verpflichtet wurde.

FC Bayern: Davies berichtet von erster Begegnung mit Robben

In seinem Debütjahr spielte Davies noch gemeinsam mit den Bayern-Legenden Arjen Robben und Franck Ribéry in einem Team. Mit den Klub-Ikonen verbindet er seine ersten Erlebnisse, die er laut eigener Aussage niemals vergessen wird: "Worte können das gar nicht beschreiben. Ich dachte immer, dass können doch keine realen Menschen sein. Und dann kommt Robben in die Kabine und es ist ein echter Kerl, er ist kein Cartoon", scherzte Davies respektvoll und demütig über den Niederländer.

Der in Ghana geborene Linksfuß erzählte weiter: "Ich schüttelte ihm die Hand und er stellte sich sehr höflich vor. Es war unglaublich für mich. [...] Als ich meine Chance bekam, sagte ich mir dann: Nutze sie! Und ich habe sie genutzt."

Mittlerweile ist Davies zu einem der Publikumslieblinge der Münchner Anhängerschaft geworden und hat schon über 90 Pflichtspieleinsätze für die Bayern zu Buche stehen, in denen er fünf Treffer erzielte. Sein Vertrag beim FCB läuft noch langfristig bis 2025.