Medien: Nizza-Juwel könnte Haaland-Zukunft beeinflussen

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland könnte den BVB im kommenden Sommer verlassen - Richtung Madrid?

Dass Erling Haaland den BVB noch in diesem Sommer verlässt, ist nahezu ausgeschlossen. 2022 könnte der begehrte Torjäger dank einer Ausstiegsklausel allerdings aus Dortmund losgeeist werden. Einer der Top-Anwärter ist Real Madrid, die Königlichen planen jedoch mehrgleisig.

Das berichtet das Portal "Don Balon". Dem Vernehmen nach fürchtet Real die "brutale Konkurrenz" im Werben um Haaland, der vor allem bei den Premier-League-Giganten FC Chelsea, Manchester City und Manchester United hoch im Kurs stehen soll.

Deshalb sollen die Madrilenen schon nach spannenden Alternativen Ausschau halten. Perspektivisch wird ein passender Erbe für Karim Benzema gesucht. Bislang macht der Franzose keine Anzeichen, qualitativ abzubauen oder müde zu werden, allerdings wird er im Dezember bereits 34 Jahre alt.

Möglicherweise könnte daher ein Landsmann des Nationalstürmers in den Fokus rücken: Angeblich ist Shootingstar Amine Gouiri von OGC Nizza der Plan B von Real, falls man bei Haaland leer ausgehen sollte.

Gouiri im Vergleich zu BVB-Star Haaland wohl ein Schnäppchen

In der vergangenen Ligue-1-Saison war Gouiri eine der großen Entdeckungen. Nachdem ihm der Durchbruch bei Olympique Lyon verwehrt geblieben war, wagte der Stürmer einen Neuanfang in Nizza, wo er mit 16 Toren und acht Vorlagen in 41 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte.

Längst buhlen Teams aus ganz Europa um den 21-Jährigen, der noch bis 2024 an OGC gebunden ist. Gouiris Abschied wird indes erst im nächsten Sommer erwartet.

Sollte Real dann Ernst machen, würden mindestens 40 Millionen Euro fällig, Tendenz steigend. Dennoch wäre Gouiri wohl erheblich günstiger als Haaland, der 2022 nur dank einer Klausel für 75 Millionen Euro zu haben sein soll. Aktuell ruft der BVB mehr als das Doppelte für den Norweger auf. Zu viel für Real ...