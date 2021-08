Diese Ziele setzt sich Sané für sein zweites Bayern-Jahr

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Leroy Sané möchte beim FC Bayern durchstarten

Leroy Sané steht beim FC Bayern vor einer Schlüsselsaison. In seinem zweiten Jahr in München möchte der 25-Jährige endlich durchstarten und besonders in den wichtigen Partien eine entscheidende Rolle einnehmen.

Für die stolze Summe von 45 Millionen Euro wechselte Leroy Sané in der vergangenen Saison von Manchester City zum FC Bayern und avancierte damit zum zweitteuersten Einkauf der Münchner Vereinsgeschichte.

Kein Wunder, dass die Erwartungshaltung an den Nationalspieler hoch ist. Doch bislang konnte Sané den großen Vorschusslorbeeren noch nicht gerecht werden. Zwar gelangen dem Linksfuß in seiner ersten Spielzeit an der Isar zehn Tore sowie zwölf Assists, dennoch agierte Sané oftmals auch äußerst unauffällig.

"Ich stehe sicherlich vor einer sehr wichtigen Saison, aber auch beispielsweise meine erste Saison bei Manchester City war eine sehr große Herausforderung", blickte der Flügelspieler gegenüber der "Sport Bild" auf seine derzeitige Situation.

Training beim FC Bayern "sehr abwechslungsreich"

In den kommenden Monaten möchte Sané vor allem in den wichtigen Spielen Verantwortung übernehmen. "Wenn ich den einen oder anderen Scorerpunkt weniger sammle, dafür aber wirklich wichtige Spiele in der Bundesliga oder Champions League entscheide und wir am Ende die entsprechenden Titel für den Verein holen, kann es trotzdem eine sehr gute Saison werden", erläuterte der Rechtsaußen seine Zielsetzung, für die Trainer Julian Nagelsmann die entsprechenden Impulse geben soll.

Die Chemie zwischen Sané und dem Flick-Nachfolger scheint jedenfalls zu stimmen. "Ich hatte schon viele gute Gespräche mit unserem neuen Trainer Julian Nagelsmann", verriet der DFB-Profi: "Das Training macht sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich."

Bereits am Freitag kann Sané das erste Ausrufezeichen der neuen Saison abgeben, dann trifft der FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt auf Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr).