Gerland verrät: Dieser Bayern-Star war der Allerbeste

Hermann Gerland ist eine Ikone beim FC Bayern

Hermann Gerland ist (nicht nur) beim FC Bayern eine Ikone! 20 Jahre lang war der 67-Jährige in unterschiedlichen Funktionen für den deutschen Fußball-Rekordmeister aktiv und sorgte dafür, dass etliche spätere Top-Stars in München den Durchbruch schafften. Doch einer blieb dem "Tiger" am intensivsten im Gedächtnis.

Er hatte sehr oft die richtige Nase, seine Bewertung hatte Gewicht bei den Bossen des FC Bayern: der langjährige Co- und Amateur-Trainer des FC Bayern Hermann Gerland hat auf seine Zeit an der Säbener Straße zurückgeblickt.

"Wenn ich oben im Büro der Verantwortlichen war und gesagt habe, der Spieler ist gut, dann war der er gut", erklärte Gerland gegenüber der "WAZ". Der frühere Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge habe mal gesagt: 'Der Hermann macht entweder den Daumen hoch – oder den Daumen runter. Dazwischen gibt es nichts', verriet der 67-Jährige und fügte an: "Das wurde sehr geschätzt."

Eine genaue Zahl an Talenten, die dank Gerland den Sprung zu den Profis schafften, konnte der "Tiger" zwar nicht nennen und blieb lieber vage. Es habe jedoch "sehr viele" gegeben, "aber das war auch meine Aufgabe", so der frühere Co-Trainer bescheiden.

Der beste Spieler unter allen mit dem allermeisten Talent sei jedoch Philipp Lahm gewesen. "Er hat alles richtig gemacht. Er hat mich so begeistert, das kann man sich nicht vorstellen", geriet Gerland ins Schwärmen.

Allerdings sei es für Lahm aufgrund seines Erscheinungsbildes nicht einfach gewesen. "Keiner wollte ihn verpflichten, er sah aus wie 15. Meine Frau hat mich deswegen gefragt, ob ich mich vielleicht diesmal vertue. Da habe ich gesagt: 'Ich werde Volleyballtrainer, wenn das kein Super-Spieler wird'", schilderte der 67-Jährige sein damaliges Gespräch.

Gerland hätte gern Florian Wirtz zum FC Bayern geholt

Und Gerland sollte Recht behalten. "Ich habe ihn Felix Magath in Stuttgart empfohlen – und drei Monate später war Lahm der beste Spieler gegen Manchester United", freute sich die Trainer-Ikone für Lahm, der im Laufe seiner Karriere unter anderem achtmal Meister, sechsmal Pokalsieger, Champions-League-Sieger (2013) mit dem FC Bayern und außerdem Weltmeister (2014) und Fußballer des Jahres (2017) werden sollte.

Woher sein Blick für Talente kommt, konnte Gerland nicht sagen. "Ich beschäftige mich einfach sehr viel mit Fußball, das ist meine Passion", so der 67-Jährige. "Nach einem Training wusste ich, dass David Alaba Profi werden wird.

Er könne sich auch noch gut erinnern, wie begeistert er in der Jugend von Kevin Prince-Boateng war. "Der hätte noch mehr aus seiner Karriere rausholen können", so das Fazit des Tigers.

"Zuletzt war ich hinter Florian Wirtz her. Ich hätte ihn gerne zum FC Bayern geholt", verriet Gerland und fügte an: "Und ich hätte ihn auch zur EM mitgenommen."