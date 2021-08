Bayerns Sabitzer-Deal angeblich "weit fortgeschritten"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Sabitzer soll zum FC Bayern wechseln

Marcel Sabitzer von RB Leipzig steht beim FC Bayern auf dem Wunschzettel, Corentin Tolisso hingegen soll die Münchner noch in diesem Sommer verlassen. Doch wie sich jetzt zeigt, geht das eine nur, wenn auch das andere eintritt. Immerhin: Bei Erstgenanntem ist Licht am Ende des Tunnels.

Schon seit einigen Tagen pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass der FC Bayern am liebsten schnellstmöglich den Transfer von Marcel Sabitzer unter Dach und Fach bringen will. Und nach Informationen der "Münchner Abendzeitung" scheint nicht mehr viel zu fehlen.

Demnach sind die "Verhandlungen weit fortgeschritten". Sabitzer, der laut dem Bericht als absoluter Wunschspieler von Bayerns neuem Trainer Julian Nagelsmann gilt, soll definitiv kommen. Bei RB Leipzig sieht man ohnehin keine wirkliche Chance mehr auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers, so die Zeitung.

18 Millionen Euro würde der Österreicher offenbar kosten, dessen Vertrag bei den Roten Bullen noch bis 2022 datiert ist. Das Gesamtpaket des Deals soll nach "Bild"-Infos schon in der Vorstandsetage des FC Bayern zur Abstimmung vorliegen.

FC Bayern will Tolisso veräußern

Doch zuvor, so haben die Bosse entschieden, muss noch ein Spieler weg und sein Verkauf Geld in die Kassen spülen. Heißester Kandidat ist demnach Corentin Tolisso.

Der Weltmeister hat keine leichten Monate hinter sich. Zuletzt laborierte er an einer Corona-Infektion, steigt aber wohl am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Zuvor litte er monatelang an einem schweren Muskelsehnenriss und zeigte danach keine gute Leistungen bei der EM 2021.

In vier Jahren in München kam Tolisso, der im Sommer 2017 als damaliger Münchner Rekordeinkauf für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, lediglich auf 57 Bundesliga-Spiele.

FC Bayern: Vier Interessenten für Tolisso

Damit also letzter Schwung in den Sabitzer-Transfer kommt, soll Tolisso veräußert werden. Mit Juventus Turin und West Ham United geisterten zuletzt zwei Interessenten durch die Gerüchteküche.

Neuerdings sind auch der FC Arsenal und Manchester United als mögliche Abnehmer hinzugekommen, wie "L'Equipe" erfahren haben will. Allen Gerüchten gemein: konkrete Angebote gibt es wohl noch nicht.

Das liegt vielleicht auch daran, dass der FC Bayern das Sorgenkind, dessen Vertrag 2022 ausläuft, laut "Bild" keinesfalls für unter zehn Millionen Euro abgeben will. In Corona-Zeiten eine stolze Summe für den verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler, der sich nie nachhaltig in München durchsetzen konnte.

Beim Rekordmeister und auch bei Sabitzer ist - trotz aller Spekulationen um erfolgte Einigung - also weiter warten angesagt, ob ein Abnehmer für Tolisso gefunden wird.

RB Leipzig jedenfalls hat sich offenbar bereits mit dem Abgang des Leistungsträgers abgefunden. Trainer Jesse Marsch erklärte zuletzt: "Dass Sabi geht, ist durchaus möglich. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag - lasst uns sehen, was mit ihm passiert."