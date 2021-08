Der BVB jagt einen Rekord des FC Bayern

Revierfoto via www.imago-images.de

Schießt Erling Haaland den BVB zu einem Rekord?

Seit nunmehr neun Spielzeiten der Fußball-Bundesliga jagt Borussia Dortmund dem deutschen Serienmeister FC Bayern vergeblich hinterher. Wenigstens in einer Kategorie kann der BVB nun aber zum Branchenprimus aufschließen.

Sollte der BVB am Samstag um 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag der anstehenden Bundesliga-Saison bezwingen, wären die Schwarz-Gelben zum siebten Mal in Folge siegreich in eine Serie des deutschen Oberhauses gestartet.

Damit würden die Dortmunder mit dem FC Bayern gleichziehen. Der Rekordmeister bestritt seine Auftaktpartien in den Spielzeiten 2012/2013 bis 2018/2019 erfolgreich.

2011/2012 setzte es für die Münchner übrigens ausgerechnet gegen Borussia Mönchengladbach eine 0:1-Pleite zum Liga-Start. Die Fohlenelf empfängt Bayern auch in dieser Saison am ersten Spieltag. 2019/20 reichte es gegen Hertha BSC nur zu einem 2:2.

Die Rekordserie des FC Bayern:

2012/13: 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth

2013/14: 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach

2014/15: 2:1 gegen den VfL Wolfsburg

2015/16: 5:0 gegen den Hamburger SV

2016/17: 6:0 gegen Werder Bremen

2017/18: 3:1 gegen Bayer Leverkusen

2018/19: 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Dortmund steht derzeit bei sechs Auftaktsiegen, kann die Bestleistung des FC Bayern aber zumindest einstellen. Nachdem man 2014/15 mit einem 0:2 gegen Bayer Leverkusen startete, folgten nur noch Dreier.

Die Serie des BVB:

2015/16: 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach

2016/17: 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05

2017/18: 3:0 gegen den VfL Wolfsburg

2018/19: 4:1 gegen RB Leipzig

2019/20: 5:1 gegen den FC Augsburg

2020/21: 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach

Dass der BVB gegen Frankfurt nun den siebten Auftaktsieg in Serie einfährt, ist allerdings bei Weitem nicht sicher. Zuletzt verlor man gegen die Eintracht zuhause mit 1:2, insgesamt gewann man nur fünf der letzten zwölf Vergleiche mit den Hessen im Rahmen der Bundesliga (drei Niederlagen). Im heimischen Rund verließ der BVB den Platz allerdings meist als Sieger. Von 48 Heimpartien gegen die SGE verlor man nur acht (sechs Remis).