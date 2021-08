Noch nichts offiziell! Neue Infos zur Kimmich-Verlängerung

ULMER via www.imago-images.de

Joshua Kimmich wird beim FC Bayern wohl verlängern

Hat er schon oder hat er noch nicht? In den letzten Tagen beherrschten die Meldungen die Gazetten, wonach Starspieler Joshua Kimmich seinen Vertrag beim FC Bayern München in dieser Woche vorzeitig verlängern würde. Eine offizielle Bestätigung der Personalentscheidung von Seiten des Deutschen Fußball-Meisters steht aber noch immer aus. Jetzt gibt es neue Informationen.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk via twitterte vermeldete, sollen sich der Klub und der Mittelfeldmann bereits geeinigt haben. Kimmich soll allerdings entgegen der bisherigen Mutmaßungen nicht bis 2026 beim Rekordmeister unterschreiben, sondern nur bis 2025.

Zuletzt hatte der FC Bayern selbst für Spekulationen in der Causa Kimmich gesorgt, als er nämlich die Allianz Arena mit dem Kürzel "JK6" illuminierte, was als eindeutiger Hinweis in Sachen Vertragsverlängerung verstanden wurde.

Laut Bayern-Experte Falk soll der Deal zwischen dem Klub und seinem wohl wichtigsten Feldspieler nach Robert Lewandowski auch bereits in trockenen Tüchern sein. In Sachen Veröffentlichung hätten die Münchner allerdings zuletzt keine Eile gesehen.

Kimmich im Mittelfeld des FC Bayern gesetzt

Die Unterschrift unter den neuen Kontrakt ließ sich Kimmich demnach wohl fürstlich bezahlen. Nach übereinstimmenden Medienberichten verdient der 26-Jährige künftig bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr und reicht damit an die absoluten Topverdiener im Klub heran.

Der Nationalspieler steht seit 2015 beim FC Bayern unter Vertrag und etablierte sich seit dem als Stamm- und Führungsspieler bei den Münchnern. Zunächst als Nachfolger von Philipp Lahm auf der Rechtsverteidiger-Position aufgebaut, ist Kimmich seit knapp zwei Jahren als Leader im defensiven Mittelfeld unentbehrlich geworden und war unter seinen letzten Trainern Niko Kovac und Hansi Flick auf dieser Position praktisch immer gesetzt.