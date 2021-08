Mobbing und Beleidigung! Hyballa wollte "einfach nur weg"

Claus Fisker via www.imago-images.de

Peter Hyballa ist kein Trainer in Dänemark mehr

Ohne auch nur ein Meisterschaftsspiel in der zweiten dänischen Liga bestritten zu haben, hat Peter Hyballa die Brocken in dieser Woche bei Esbjerg fB hingeschmissen. Obwohl ihm mit Rafael van der Vaart erst kürzlich ein renommierter Fußball-Fachmann und waschechter Vize-Weltmeister von 2010 an die Seite gestellt wurde, nahm er nach einem Eklat Reißaus und trat die Flucht zurück nach Deutschland an. Jetzt wehrte sich der "ZDF"-Experte gegen heftige Anschuldigungen.

Dem 45-Jährigen sei zuletzt vorgeworfen worden, mit unhaltbaren Trainingsmethoden großen physischen und psychischen Druck auf sein Spielerpersonal ausgeübt zu haben. Es sei "täglich" zu "Drohungen über Entlassungen, Spott, sexistische und erniedrigende Bemerkungen sowie regulärem Mobbing" gekommen, hatten 21 Esbjerg-Spieler in einem offenen Brief schon vor einigen Wochen geschrieben.

Jetzt hat sich Hyballa, der während der EM noch als TV-Experte einem Millionenpublikum zugewandt war, zu diesen Beschuldigungen geäußert.

"Was hier in Dänemark abging, ist nicht normal. Ich wurde übelst gemobbt. Auf mich haben sich die Fans, Medien und teilweise Spieler eingeschossen. Das war schlimmste Zeit in meiner Karriere, weil es überhaupt keine Lebensqualität mehr gab", so der Fußballlehrer am Donnerstag in einem "Bild"-Interview.

Nachdem die Situation völlig zerfahren war und keine Befriedung mehr erreicht werden konnte, habe er "eben gekündigt und will auch überhaupt keine Abfindung", so Hyballa weiter.

Gegenüber der Zeitung erzählte der Ex-Jugendtrainer von Borussia Dortmund seine Version der ganzen Geschichte: "Wir haben zweimal am Tag trainiert und das ist wohl neu hier in Dänemark. Ich bin eben ein Arbeiter-Trainer, aber im Training haben wir viel Spaß gehabt. Natürlich verlange ich viel von den Spielern und fast alle Spieler sind diesen Weg mitgegangen. Nur eben die zwei Spieler, die ich aussortiert habe, die haben die Spielergewerkschaft auf mich gehetzt."

Die beiden angesprochenen Akteure, die nach "Bild"-Informationen Linksverteidiger Kevin Conboy und Flügelstürmer Jakob Ankersen gewesen sein sollen, hätten im Anschluss in jeglicher Hinsicht Stimmung gegen Hyballa gemacht, bis die Lage in Esbjerg letztlich völlig eskalierte.

Hyballa erklärt Ausspruch: "Du hast größere Brüste als deine Frau!"

Dass Hyballa vor allem im verbalen Umgang mit seinen Spielern beileibe kein Kind von Traurigkeit ist, verhehlte der zurückgetretene Coach gar nicht. Er gab beispielsweise zu, einem Spieler vorgeworfen zu haben: "Du hast größere Brüste als deine Frau!"

Diese verbale Entgleisung, die sich in der Esbjerg-Kabine zugetragen haben soll, erklärte Hyballa in dem Zeitungsinterview: "Das ist doch alles lächerlich! Ich werde meinem Spieler doch wohl noch sagen dürfen, wenn er zu viele Kilos auf den Rippen hat. Daran müssen wir dann arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass ein Trainer im Jahr 2021 so was nicht mehr seinen Spielern auf den Weg geben darf. Gut, der Witz kam nicht an. Ich bin ein ganz offener Typ und mit mir kann man immer reden."

Nach seiner fluchtartigen Abreise aus Dänemark wolle er sich jetzt erst "mal sammeln und dann auf die nächsten Aufgaben vorbereiten". Seinen Job als "ZDF"-Experte wolle er mit großem Spaß weiter fortführen.