Impf-Appell von Bayer-Geschäftsführer Völler

Rudi Völler ruft zum Impfen auf

Klub-Ikone Rudi Völler hat einen eindringlichen Impf-Appell an die Fans des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen gerichtet.

"Für den Fußball gilt wie für unsere Gesellschaft im Allgemeinen, dass es erst dann wieder eine gewisse Form von Normalität geben kann, wenn man möglichst viele Menschen von einer Impfung überzeugt. Wer zu dieser Form der gesellschaftlichen Solidarität nicht bereit ist, der muss auch mit möglichen Konsequenzen klarkommen. Lasst euch impfen – nur so geht’s", sagte der 61 Jahre alte Weltmeister von 1990.

Zum ersten Heimspiel der Werkself in der neuen Saison gegen Borussia Mönchengladbach am 21. August (18:30 Uhr/Sky) sind 15.105 Zuschauern in der BayArena zugelassen. Auch Fernando Carro, der Vorsitzende der Bayer-Geschäftsführung, unterstrich die Bedeutung des Impfens: "Bayer 04 ist starker Befürworter einer Impfung gegen COVID-19. Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Spieler umfangreich über das Thema aufgeklärt, die Impfung empfohlen und auch dementsprechende Angebote gemacht. Und auch wenn diese Entscheidung jeder Mensch individuell treffen darf und muss: Die Impfung ist aus unserer Sicht der entscheidende Schlüssel, um diese Pandemie zu überwinden."

Für Bayer gelten weitgehend die G2-Regeln beim Stadionbesuch: "Unter der Voraussetzung eines Nachweises über einen vollständigen Corona-Impfschutz oder eine vollständige Corona-Genesung können Dauerkartenbesitzer das erste Heimspiel der Saison besuchen."

Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche. Entsprechend der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung darf Bayer innerhalb des gesamten Kontingents 1000 Personen zulassen, die nicht geimpft oder genesen sind. Diese Besucher müssen allerdings einen personalisierten, negativen Corona-Antigentest vorlegen.

Der Werksklub hat sich dazu entschieden, dieses Kontingent ausschließlich Kindern und Jugendlichen (zwischen vier und 19 Jahren) unter den Dauerkarteninhabern zur Verfügung zu stellen.