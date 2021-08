Hertha BSC erhält letzte Windhorst-Rate

unknown

Lars Windhorst versorgt Hertha BSC mit frischem Geld

Investor Lars Windhorst hat die letzte Millionen-Rate an den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC überwiesen. Wie die "Deutsche Presse-Agentur" aus zuverlässiger Quelle erfuhr, wurden die noch ausstehenden rund 30 Millionen Euro von dem Unternehmer geleistet.

Seit 2019 hat Windhorst somit die vertraglich vereinbarten rund 374 Millionen Euro an die Hertha gezahlt. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über Probleme bei der Zahlungsabwicklung durch Windhorsts Tennor Group gegeben. Diese waren sowohl von dem Investor als auch von Hertha BSC zurückgewiesen, zwischenzeitliche Kommunikationsprobleme in der Zusammenarbeit aber eingeräumt worden.

Der Unternehmer hält durch sein Investment 66,6 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Langfristig möchte der 44-Jährige die Hertha mit seinen Finanzmitteln in die Champions League führen und den Hauptstadtclub als internationale Marke etablieren. Der von ihm geprägte Begriff des Big City Clubs hatte auch vereinsintern zu kontroversen Diskussionen geführt.