Kehrer bei Bayer Leverkusen im Gespräch

Raddad Jebarah via www.imago-images.de

Bayer Leverkusen soll ein Auge auf Thilo Kehrer geworfen haben

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich nach Informationen der französischen Sporzeitung "L'Équipe" nach Nationalspieler Thilo Kehrer (24) vom Lionel-Messi-Klub Paris Saint-Germain erkundigt.

Allerdings soll der Abwehrspieler 20 Millionen Euro Ablöse kosten.

2018 war Kehrer für 37 Millionen Euro von Schalke 04 an die Seine gewechselt. Nach der Transfer-Großoffensive von Paris sind die Einsatzchancen des Defensivspezialisten in Paris deutlich gesunken, sein Vertrag bei PSG hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2023. In der vergangenen Saison kam Kehrer in 24 Spielen in der Ligue 1 für Paris zum Einsatz.