Bericht: FC Bayern treibt Tauschgeschäft mit Tolisso voran

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Corentin Tolisso hat in München wohl keine Zukunft mehr

Nach dem mäßigen 1:1 zum Bundesliga-Start bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend feilt der FC Bayern offenbar weiter an einer Optimierung seines Kaders. Vor allem für Wechselkandidat Corentin Tolisso könnte sich in Kürze eine Lösung finden.

Wie der englische Podcaster und Transferexperte John Collins vermeldete, könnte es hinsichtlich eines Tauschgeschäfts des Franzosen mit Arsenal-Star Héctor Bellerín tatsächlich bald konkret werden.

Der 26-jährige Spanier soll einem möglichen Wechsel aus London an die Isar nämlich offen gegenüber stehen und sich beim deutschen Rekordmeister seinen nächsten Karriereschritt erhoffen.

Bellerín ist Rechtsverteidiger und ist bereits seit sieben Jahren Stammspieler beim FC Arsenal. Die Gunners traten zuletzt sportlich allerdings extrem auf der Stelle, schlossen die zurückliegende Spielzeit in der Premier League lediglich als Tabellenachter ab. Auch der Auftakt in die neue Saison ging vollends daneben, unterlagen die Londoner am Freitagabend doch mit 0:2 beim FC Brentford. Bellerín saß in dieser Partie 90 Minuten nur auf der Bank.

Schon vor einigen Tagen hatte das italienische Portal "Calciomercato" über die Idee eines Tauschgeschäfts mit Corentin Tolisso und Héctor Bellerín berichtet.

Ein Spielertausch könnte für beide Seiten durchaus Sinn ergeben. Während Tolisso unter Bayerns neuem Cheftrainer Julian Nagelsmann noch keine sportliche Rolle spielte, zuletzt allerdings auch mit einer Coronavirus-Infektion ausfiel, ist Bellerín bei Arsenal unter Teammanager Mikel Arteta ebenfalls auf das Abstellgleis geraten.

FC Bayern: Auch Gnabry wohl ein Thema beim FC Arsenal

Der viermalige spanische Nationalspieler steht in London noch bis 2023 unter Vertrag, soll allerdings derzeit einen höheren Marktwert haben als Tolisso.

In dem englischen Medienbericht ist außerdem die Rede davon, dass sich die Gunners auch über die Personalie Gnabry informiert hätten. Beim FC Arsenal durchlief Gnabry einst seine letzten Jugendjahre und spielte für den Klub insgesamt vier Jahre lang.

Der Offensivmann steht bei den Münchnern allerdings nicht zum Verkauf. In den Planungen von Nagelsmann spielt er auf den offensiven Flügeln eine wichtige Rolle.