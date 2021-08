Greuther Fürth will nach Auftakt-Klatsche lernen

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Greuther Fürth unterlag zum Auftakt beim VfB Stuttgart

Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat bei seiner Bundesliga-Rückkehr eine heftige Blamage kassiert. Trainer Stefan Leitl blieb trotzdem positiv.

Nach der Lehrstunde in Stuttgart richtete der niedergeschlagene Stefan Leitl einen klaren Appell an die Fußballwelt. "Jeder muss doch wissen", sagte der Aufstiegstrainer mit Nachdruck, "dass wir als Spielvereinigung Greuther Fürth nicht in die Bundesliga gehen und da jede Mannschaft an die Wand spielen. Das wird ein Kampf bis zum Schluss."

Das erste Bundesligaspiel seit 3010 Tagen lief für die Kleeblätter allerdings überhaupt nicht nach Plan, das 1:5 beim VfB Stuttgart wollte Leitl schnell aus den Köpfen seiner Spieler streichen. "Wir hätten uns den Auftakt sicherlich anders vorgestellt. Jetzt sind wir angekommen in der Liga und haben richtig einen auf den Deckel bekommen. Jetzt müssen wir das Ganze schnell abschütteln", betonte der Coach.

Greuther Fürth rechnet mit weiteren Klatschen

Ob er sich bereits Sorgen mache, wurde Leitl gefragt. "Sorgen? Ich weiß nicht, ob wir uns Sorgen machen müssen", sagte der 43-Jährige: "Ich sehe den VfB Stuttgart nicht auf Augenhöhe mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Der VfB wird am Ende der Saison tabellarisch in anderen Bereichen auftauchen als wir."

Und Leitl ist sich bewusst: Der Fehlstart mit dem überraschenden Pokal-Aus beim Viertligisten SV Babelsberg 03 und der Blamage in Stuttgart könnte für den Aufsteiger mit dem Mini-Etat nicht der letzte empfindliche Rückschlag in dieser Saison gewesen sein.

"Vielleicht wird die ein oder andere Klatsche nochmal dazukommen", sagte er: "Ja und? Dann ist es so. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben und die Momente in den kommenden Wochen nutzen, um uns eine realistische Chance erarbeiten zu können, um an Ende in der Liga zu bleiben. Um das geht's."

"Wir werden lernen, wie wir uns verhalten müssen"

Nach dem verpatzten Saisonauftakt war Leitl sichtlich um Sachlichkeit bemüht. Individuelle Fehler, Zweikämpfe, das Verhalten bei Standardsituationen - daran hakt es bei den Fürthern. "Wir werden lernen, wie wir uns verhalten müssen. Die Qualität der Gegenspieler ist deutlich höher, da müssen wir uns schnell anpassen", sinnierte Leitl.

Die erste halbe Stunde hielten die Franken gut mit, ehe Wataru Endo (30.) und Philipp Klement (36.) den Bann des Aufsteigers brachen. Nach dem Seitenwechsel führte ein desolates Defensivverhalten bei hohen Bällen zum Debakel. Dreimal durfte Flanken-Virtuose Borna Sosa den Ball ins Zentrum schlagen, dreimal trafen Marc Oliver Kempf (55./76.) und Hamadi Al Ghaddioui (61.) per Kopf.

Der Ehrentreffer von Joker Jamie Leweling (90.+3) fiel mit dem Schlusspfiff. Jetzt gelte es, "die positiven Dinge" mitzunehmen, "um im Heimspiel gegen Bielefeld eine gute Leistung zu zeigen und dann vielleicht auch die ersten Punkte einzufahren", gab Leitl die Marschroute vor.

Am Samstag (15.30 Uhr) wollen die Fürther im Sportpark Ronhof gegen Arminia Bielefeld ein anderes Gesicht zeigen - im ersten Heimspiel vor Fans seit dem Aufstieg.