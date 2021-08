Götze mit Kopfverletzung auf der Intensivstation

Michael Taeger via www.imago-images.de

Schock für den 1. FC Kaiserslautern und Felix Götze

Schock-Nachricht für den 1. FC Kaiserslautern: Nach der blamablen 0:4-Klatsche bei Viktoria Berlin befindet sich Profi Felix Götze, der Bruder von Rio-Weltmeister Mario, mit einer Kopfverletzung auf der Intensivstation.

Götze war in der Schlussphase bei einem Kopfballversuch heftig mit Teamkollege Marvin Senger zusammengeprallt und war danach offensichtlich benommen und mit großen Schmerzen auf dem Rasen liegen geblieben.

Minutenlang musste der 23-Jährige behandelt und anschließend mit der Trage vom Platz gebracht werden.

“Ich habe den Jungen gesehen, er war nicht mehr richtig ansprechbar”, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen unmittelbar nach dem Schlusspfiff bei "MagentaSport". “Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist, wir haben noch keine Diagnose, aber das nimmt einen natürlich auch mit.”

Am Abend teilte der Verein dann mit, dass bei Götze ein Haarriss im Schädel diagnostiziert wurde. Er befinde sich zur weiteren Beobachtung und Untersuchung auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses.

Es gehe ihm "aber angesichts der Umstände soweit gut", teilten die Lauterer mit und kündigten weitere Updates zu Götzes Gesundheitszustand an, wenn diese vorliegen sollten. "Bis dahin senden wir alle viel Kraft und Genesungswünsche an unsere Nummer 24", hieß es in dem Statement.

Wir möchten uns für die vielen Genesungswünsche bedanken, die uns aus unserem Umfeld, aber auch von den Mitarbeitern und Anhängern von @ViktoriaBerlin erreicht haben. Felix Götze befindet sich noch immer in medizinischer Behandlung in einem Berliner Krankenhaus. (1/3) pic.twitter.com/zC8NLD8X5R — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 15. August 2021

1. FC Kaiserslautern: Felix Götze vom FC Augsburg ausgeliehen

Götze spielt seit Anfang Februar auf Leihbasis vom FC Augsburg beim 1. FC Kaiserslautern. Vor der neuen Saison hatte er bei seinem Stammklub bis 2024 verlängert und sein Engagement in der Pfalz gleichzeitig bis Sommer 2022 ausgedehnt.

"Um mich optimal weiterentwickeln zu können, brauche ich viel Spielpraxis, die ich zuletzt in Kaiserslautern erhalten habe. Daher ist es klasse, dass ich ein weiteres Jahr beim FCK wichtige Erfahrungen sammeln kann", sagte Götze damals.

Seine schwere Verletzung überschattet nun auch die sportlichen Probleme der Roten Teufel, die in der laufenden Spielzeit bislang noch ohne eigenes Tor geblieben sind und erneut im Tabellenkeller feststecken.