Beckenbauer trauert um Gerd Müller: "Waren wie Brüder"

Franz Beckenbauer ist nach dem Tod von Gerd Müller tieftraurig

Nach dem Tod von Gerd Müller hat Franz Beckenbauer die besondere Beziehung zu dem einstigen Weltklasse-Torjäger hervorgehoben.

"Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger als viele dachten", sagte der 75-Jährige der "Bild". "Gerd und ich - wir waren wie Brüder."

Müller war am frühen Sonntagmorgen gestorben. Er wurde 75 Jahre alt. Er litt an Alzheimer und lebte seit Jahren im Pflegeheim, wo er professionell betreut wurde. "Auch wenn man schon seit Langem die Nachricht fürchten musste: Sie trifft mich wie ein Schock", gestand Beckenbauer.

Müller war im Sommer 1964 zum FC Bayern München gekommen und prägte gemeinsam mit Beckenbauer eine im deutschen Klub-Fußball bis dahin beispiellose Erfolgs-Ära. Mit der Nationalmannschaft wurden sie 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei Müller das Siegtor im Finale in München gegen die Niederlande erzielte.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Müller lange als Trainer im Nachwuchs-Bereich des FC Bayern. Unter anderen profitierte Thomas Müller von ihm. Er habe von dem Stürmertrainer in jungen Jahren viel gelernt, schrieb der Nationalspieler am Sonntagabend bei Instagram in einem sehr persönlichen Post an seinen Namensvetter.

Thomas Müller bedankt sich beim Namensvetter

"Abgesehen von meinen persönlichen Begegnungen mit dir sind deine Leistungen für unseren FC Bayern und das DFB-Team nicht hoch genug einzuschätzen. Ohne deine Tore wären wir nicht da, wo wir jetzt sind", meinte Thomas Müller und schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Vielen Dank für alles und zum Abschluss noch die wichtigste Botschaft: Du warst ein sensationell guter Mensch!!"

Auch andere Wegbegleiter des ehemaligen Weltklasse-Stürmers meldete sich nach Müllers Ableben zu Wort. Günther Netzer nannte Gerd Müller gegenüber der "Bild" das "größte Phänomen" im deutschen Fußball: "Er war nicht der allerbeste Spieler, aber er hat Dinge gemacht, die er – glaube ich – manchmal selbst nicht verstanden hat. Instinkt! Das erklärt das Phänomen eines echten Mittelstürmers."

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schwelgte ebenfalls in Erinnerung an ein Idol des FC Bayern: "Er war ein großer Mensch mit einem guten Herzen. Er hat sich für jeden Zeit genommen, ob Profi, Amateurspieler, Jugendspieler oder Fan. Gerd wollte eigentlich immer nur über Fußball reden, aber er hat nie über sich geredet."

In den beiden Sonntag-Spielen der Bundesliga zwischen Mainz 05 und RB Leipzig sowie zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC wurde Müller geehrt. In Mainz gab es eine Schweigeminute, in Köln einen einminütigen Applaus.