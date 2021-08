Zorc verrät: Darum überragte Haaland gegen Frankfurt

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Erling Haaland hat mit dem BVB einen Traumstart hingelegt

Der BVB ist blendend in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Durch das fulminante 5:2 (3:1) im ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt haben die leisen Meisterträume in Dortmund neue Nahrung erhalten. Wieder einmal in aller Munde war im Anschluss der überragende Erling Haaland, der an allen fünf Treffern der Borussia direkt beteiligt war.

Sportdirektor Michael Zorc war am Sonntag im Gespräch mit dem "kicker" voll des Lobes für den norwegischen Goalgetter, der die Frankfurter vor unlösbare Probleme gestellt hatte.

"Erling ist ein Phänomen und ein sehr emotionaler Spieler", betonte der 58-Jährige, der bei Haaland einen besonderen Push durch die Stimmung im Signal Iduna Park vermutet: "Mein Gefühl ist, dass er von der Rückkehr der Fans richtig profitieren wird."

Zugleich machte er deutlich, dass vor allem defensiv noch Luft nach oben sei. "Es wäre ja fast schon unwirklich, wenn es nach dieser Vorbereitung nichts mehr zu verbessern gäbe", so Zorc.

Kehl würde Scorerpunkte beim BVB gern "auf mehrere Schultern verteilen"

Doch zurück zu Haaland: Zwei Treffer erzielte der Stürmer am Samstagabend selbst, drei weitere legte er mustergültig auf. Gemeinsam mit Kapitän Marco Reus bildete der umworbene Torjäger ein extrem spielfreudiges Duo.

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl lenkte den Fokus daher auch auf die Teamkollegen des Superstars. "Erling zieht natürlich die Blicke auf sich, aber auch die Jungs um ihn herum haben es sehr gut gemacht", stellte der Ex-Profi klar und ergänzte: "Die Mannschaft hat die besondere Atmosphäre im Stadion sofort für sich nutzen können. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen war es ein sehr energetischer Auftritt."

Generell hoffe er, dass das Team diese Energie beibehalten könne und sich nicht nur auf Haalands Fähigkeiten verlasse. "Das wird wichtig für uns sein, dass wir die Scorerpunkte auf mehrere Schultern verteilen, nicht nur auf Erlings", so Kehl.