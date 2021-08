Not-Transfers beim VfB? Klare Ansage von Mislintat

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Sven Mislintat offenbart die Transfer-Planungen des VfB Stuttgart

Nach dem ersten Spieltag der neuen Saison ziert der VfB Stuttgart dank des fulminanten 5:1-Erfolgs gegen Greuther Fürth zwar die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Doch die Schwaben plagen extreme Personalsorgen. Wird es weitere Transfers geben?

Nach dem 5:1-Kantersieg gegen Greuther Fürth herrschte beim VfB Stuttgart keineswegs Friede, Freude, Eierkuchen.

Die schwere Knieverletzung von Mohamed Sankoh überschattete sogar den Sprung auf Platz eins, für den sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison aber ohnehin erst einmal nichts kaufen kann.

"Auf keinen Fall" weniger als sechs Monate werde der 17 Jahre alte Sankoh ausfallen, "eher länger bis deutlich länger", gab Sportdirektor Sven Mislintat nach der "Schockdiagnose" zu Protokoll - ein weiterer personeller Rückschlag für die Stuttgarter, die zuletzt auf bis zu 13 Profis verzichten mussten, darunter so prominente Namen wie Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly durch ihre Corona-Infektionen oder auch Neuzugang Chris Führich, den ein Schlüsselbeinbruch noch mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

"Keine Notwendigkeit" für Neuzugänge beim VfB Stuttgart

Den Rufen nach weiteren Neuzugängen erteilte Mislintat dennoch eine klare Absage. Für Not-Transfers gebe es nach seiner Ansicht "keine Notwendigkeit. Ich sehe nicht, dass wir was tun müssen. Das heißt nicht, dass man nicht immer den Markt im Blick hat".

Der VfB habe "haben einen verschworenen Haufen, der gegen alle Widerstände ankämpft. Das macht mich am allermeisten stolz", so der 48-Jährige, der Ausfälle weiter intern auffangen will. "Wenn mal die maximale individuelle Qualität im Kader nicht verfügbar ist, in Breite wie in der Spitze, dann sind wir in der Lage, durch eine gute Struktur und durch gute Abläufe zu punkten", sagte Mislintat.

VfB Stuttgart: Abgänge "relativ" ausgeschlossen

Die kurz nach dem Fürth-Spiel bestätigte Verpflichtung von Mittelfeldspieler Enzo Millot von der AS Monaco dürfte damit die letzte der laufenden Transfer-Periode bleiben.

Auch Abgänge schloss der VfB-Manager "relativ" aus. "Das müsste dann schon richtig rappeln oder wirtschaftlich total unvernünftig sein, es nicht zu tun. Aber es ist auch ganz klar: Wir können Nein sagen."

Zuletzt wurden unter anderem Kalajdzic und Abwehrchef Marc Oliver Kempf bei anderen Klubs gehandelt. Angebote für die beiden Profis liegen dem VfB laut Mislintat aber nach wie vor nicht vor.