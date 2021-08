Cunha-Zukunft bei Hertha BSC weiter offen

Matthias Koch via www.imago-images.de

Matheus Cunha könnte Hertha BSC noch verlassen

Ein Verbleib von Top-Torjäger Matheus Cunha bei Hertha BSC über das Ende der laufenden Transfer-Periode hinaus ist weiterhin offen. Atlético Madrid wird als Interessent gehandelt, ein Angebot aus Russland soll den Brasilianer nicht reizen.

Sportlich begann die neue Saison in der Fußball-Bundesliga für Hertha BSC mit einer Enttäuschung: Trotz einer frühen 1:0-Führung ging das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 1:3 verloren.

Viel Aussagekraft hat die Tabelle nach dem ersten Spieltag zwar nicht. Dennoch ist es aus Berliner Sicht bitter, dass sich das Kellerkind der vergangenen Saison schon wieder nur auf Tabellenplatz 15 wiederfindet.

Offen sind auch noch zahlreiche Personalfragen rund um die Alte Dame. Dauergast in der Gerüchteküche ist seit Wochen Matheus Cunha. Der 22 Jahre alte Brasilianer, in der vergangenen Saison mit acht Pflichtspieltrefffern bester Berliner Torschütze, darf für kolportierte 30 Millionen Euro wechseln. Die Situation ist aber kompliziert.

Hertha BSC: Cunha wartet auf Angebot von Top-Klub

Laut "Bild" will Cunha den Hauptstadt-Klub nur im Falle des Interesses eines absoluten Top-Klubs verlassen. Juventus Turin wäre so einer. Auch Atlético Madrid, zuletzt in italienischen Medien als Mitbewerber im Cunha-Poker gehandelt, zählt zu dieser Kategorie.

Wenig reizen soll Cunha hingegen eine angebliche Offerte der AS Rom. Und das, obwohl sich Trainer José Mourinho sogar persönlich nach dem Olympiasieger erkundigt haben soll.

Cunha "zu 100 Prozent" auf Hertha BSC fokussiert

Kein Thema ist dem Bericht zufolge ein Wechsel Cunhas zu Zenit St. Petersburg. Der russische Meister soll den Noch-Herthaner zwar mit einem fürstlichen Gehalt locken. Sportlich reizt diesen ein Engagement in der Premier Liga aber nicht.

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic schließt einen Abgang Cunhas weiterhin nicht aus. "Wenn jemand um die Ecke kommt, der dir nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich etwas aus einer anderen Sphäre bietet, ist es für Spieler und Verein ganz legitim, sich damit zu beschäftigen. Aber solange da nichts vorliegt, liegt sein Fokus zu 100 Prozent auf Hertha. Das hat er mir versprochen", sagte der neue Klub-Chef gegenüber "Bild".