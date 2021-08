Nach Schädel-Haarriss: Götze verlässt Intensivstation

O.Behrendt via www.imago-images.de

Felix Götze geht es den Umständen entsprechend gut

Felix Götze (23) vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat am Sonntag im Spiel bei Viktoria Berlin (0:4) einen Haarriss im Schädel erlitten und lag sogar auf der Intensivstation. Diese hat er am Montag verlassen, am Dienstag darf er nach Hause. Das gab der FCK bei Twitter bekannt.

"Felix Götze geht es den Umständen entsprechend besser", schrieben die Roten Teufel über den jüngeren Bruder des 2014er-Weltmeisters Mario Götze. Der Abwehrspieler wird in einer Berliner Klinik behandelt.

"Danke für die vielen Genesungswünsche. Mir geht es soweit gut", hatte Götze selbst am Sonntagabend in einer Instagram-Story geschrieben. "Ich habe den Jungen gesehen, er war nicht mehr richtig ansprechbar", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen nach Spielschluss bei "MagentaSport".

Götze war in der Schlussphase bei einem Kopfballversuch heftig mit Teamkollege Marvin Senger zusammengeprallt und war danach offensichtlich benommen und mit großen Schmerzen auf dem Rasen liegen geblieben.

Götze spielt seit Anfang Februar auf Leihbasis vom FC Augsburg beim 1. FC Kaiserslautern. Vor der neuen Saison hatte er bei seinem Stammklub bis 2024 verlängert und sein Engagement in der Pfalz gleichzeitig bis Sommer 2022 ausgedehnt.