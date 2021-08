Hoffenheims Frauen bereit für Europa-Debüt

FIRO/FIRO/SID/

Hoffenheim winkt Spiel gegen Zürich oder Mailand

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim gehen ihre Europa-Premiere mit viel Schwung an.

"Wir bauen uns nicht zu viel Druck auf, sondern wollen einfach Bock auf dieses Erlebnis haben", sagte Cheftrainer Gabor Gallai und bezeichnete den Beginn der ersten Qualifikationsrunde am Dienstag (14.00 Uhr) gegen Valur Reykjavik beim Mini-Turnier in Zürich als "historisches Ereignis".

Der Bundesliga-Dritte ist aber auch vor den Isländerinnen gewarnt. "Valur spielt einen sehr geradlinigen Fußball, ist permanent mit viel Personal in der Offensive als auch in der Defensive unterwegs. Das ist definitiv ein taktisch gut geschulter Gegner, der uns vor eine schwierige Aufgabe stellen wird", so Gallai.

Bei einem Erfolg trifft die TSG auf dem sogenannten Ligaweg der reformierten Champions League am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Zürich und dem AC Mailand. Der Gewinner erreicht dann Runde zwei, in der auch der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg einsteigt. Bayern München ist als Meister für die Gruppenphase gesetzt. Das Finale steigt am 22. Mai 2022 in Turin.