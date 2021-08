Eintracht Frankfurt droht kniffliger Transfer-Endspurt

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Sportvorstand Markus Krösche sucht noch neue Spieler für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Kader weist auch nach dem Saisonstart noch einige Baustellen auf. Auf den neuen SGE-Sportvorstand Markus Krösche kommt im Schlussspurt seiner ersten Transferphase am Main eine Mammutaufgabe zu.

Nicht nur Markus Krösche als Sporvorstand ist nach dem Abschied von Fredi Bobic in Richtung Hertha BSC neu an Bord bei Eintracht Frankfurt. Mit Oliver Glasner ging die SGE zudem mit einem neuen Cheftrainer in die Saison.

Als Erbe seines Landsmanns Adi Hütter, der Frankfurt in der vergangenen Saison in die Europa League führte und nur knapp die Champions-League-Plätze verpasste, wird vom ehemaligen Coach des VfL Wolfsburgs einiges erwartet.

Missratener Saisonstart für Eintracht Frankfurt

In drei Wettbewerben darf Glasner mit seiner neuen Mannschaft ran, in zweien erlebte er alles andere als einen Auftakt nach Maß.

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte es eine 0:2-Pleite gegen Drittligist Waldhof Mannheim. Es folgte eine derbe 2:5-Auswärtsniederlage beim BVB, womit auch der Bundesligastart in den Sand gesetzt wurde.

Klar ist nach diesem missratenen Auftakt: In der Personalplanung gibt es in Frankfurt noch einige Probleme. Dass diese sich zeitnah lösen lassen, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn den Verantwortlichen um Krösche sind aufgrund finanzieller Zwänge die Hände gebunden.

Eintracht Frankfurt: Keine Angebote für die Streich-Kandidaten

Das Hauptproblem: Die Eintracht wird ihre Streich-Kandidaten nicht los. Laut "Bild" sind für Gonçalo Paciencia und Steven Zuber, die beide nicht auf viele Einsatzminuten hoffen können, keine ernsthaften Interessenten in Sicht.

Auch millionenschwere Angebote für auf dem Markt vermeintlich begehrte Spieler wie Filip Kostic, Evan Ndicka oder Daichi Kamada blieben bislang aus.

Ohne eigene Transfer-Einnahmen können die Frankfurter allerdings wenn überhaupt lediglich ablösefreie Spieler verpflichten - ein Dilemma für Krösche und Co., die vor allem noch einen physisch starken Akteur für den Mittelsturm sowie einen Sechser als Alternative für den verletzungsanfälligen Sebastian Rode auf dem Zettel haben.