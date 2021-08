Jonker: "Spüre große Dankbarkeit des FC Bayern"

imago sportfotodienst

Andries Jonker war unter Louis van Gaal Co-Trainer beim FC Bayern

In seiner Zeit als Co-Trainer unter Louis van Gaal legte Andries Jonker beim FC Bayern einen Grundstein für den Triple-Sieg 2013. Die Spielidee der beiden Niederländer brauchte beim Rekordmeister damals allerdings etwas Anlaufzeit.

"Die Spieler mussten sich erst daran gewöhnen, dass sie nicht nur gewinnen, sondern auch schönen Fußball spielen müssen", schilderte der 58-Jährige im Interview mit "spox.com".

Die Hartnäckigkeit des Trainer-Duos habe sich aber letztlich ausgezahlt: "Irgendwann hat es funktioniert und wir haben fast jedes Spiel gewonnen. Jupp Heynckes meinte später zu mir, dass er Louis' Ansatz einfach weitergeführt hat. Und alle darauffolgenden Trainer haben das auch gemacht. Das ist schön zu sehen. Von Seiten des FC Bayern spüre ich bis heute große Dankbarkeit für unsere Arbeit. Wir haben ein anderes, ein schöneres Bayern geschaffen", so Jonker.

In der Ära unter van Gaal wandelte sich der Spielstil beim FC Bayern zu einem ballbesitzorientierten Offensiv-Fußball, geprägt von der Flügelzange Franck Ribéry und Arjen Robben. Zudem förderte der kauzige Trainerfuchs junge Spieler wie Thomas Müller und Holger Badstuber und verhalf ihnen zum Durchbruch.

FC Bayern: Jonker machte Schweinsteiger zum Sechser

Während der heutige Nationaltrainer in der Saison 2009/10 selbst knapp am Tripple vorbeischrammte, erarbeitete er doch wichtige Grundlagen für den Triumph in der Champions League drei Jahre später unter Jupp Heynckes.

Doch auch Jonker steuerte entscheidende taktische Kniffe bei, die das Gesicht des FC Bayern prägen sollten. Die Idee, Bastian Schweinsteiger zum zentralen Mittelfeldspieler umzuschulen, stamme beispielsweise von ihm.

"Der damalige Kader war eigentlich auf ein 4-4-2 ausgelegt, Bastian Schweinsteiger dabei auf der rechten Außenbahn eingeplant. Während eines Testspiels haben wir ihn aber links auf der Doppelsechs getestet. Ich fand, dass er die Bälle dort mit seinem Körper gut abgedeckt und das Spiel mit seinen Pässen gut verlagert hat. Ich habe Louis darauf hingewiesen und ihn gefragt, ob wir das nicht längerfristiger testen sollten", so Jonker.

FC Bayern erzittert unter dem Zoff zwischen Hoeneß und van Gaal

Doch trotz des attraktiven und zunächst auch erfolgreichen Fußballs war Jonkers Ära in München auch geprägt von Streitigkeiten, da sein Chef van Gaal immer wieder bei der Vereinsspitze um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge aneckte.

"Prinzipiell gehört der FC Bayern dem FC Bayern. Die Verantwortlichen sind es gewohnt, die Kontrolle über alles zu haben. Dann kam auf einmal ein ausländischer Trainer, der auch alles bestimmen wollte. Natürlich war die Zusammenarbeit manchmal schwierig, natürlich sind Uli und Louis manchmal aneinandergeraten", räumte Jonker ein und schilderte eine besonders eigenwillige Anekdote.

"Kurz nach seiner Ankunft kritisierte Louis, dass der Rasen nicht kurz genug gemäht sei. Er sagte: 'Der muss kürzer werden.' Daraufhin sind Uli und Kalle richtig böse auf ihn geworden. Sie meinten, dass noch kein Trainer jemals von Ihnen verlangt hätte, dass der Rasen kürzer sein sollte. Louis ist aber stur geblieben. Am Ende haben Sie den Rasen doch schneiden lassen", verriet Jonker.

Letztlich endete die Zeit in München für van Gaal nach nicht einmal zwei Jahren, Jonker zog es ein Jahr später zum VfL Wolfsburg weiter.