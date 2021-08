Brisanter Wechsel: Holstein Kiel vor Holtby-Verpflichtung

Graham Hunt via www.imago-images.de

Lewis Holtby soll vor einem Wechsel zu Holstein Kiel stehen

Fünf Jahre lang trug Lewis Holtby das Trikot des Hamburger SV ehe er die Rothosen im Sommer 2019 in die englische zweite Liga zu den Blackburn Rovers verließ. Nun kehrt der 30-Jährige offenbar nach Deutschland zurück - ausgerechnet zum HSV-Rivalen Holstein Kiel.

Nach Informationen von "Sky" unterschreibt Holtby noch am Dienstag einen Vertrag bei den Störchen. Demnach müsse der Mittelfeldspieler nur noch den Medizincheck bestehen und könnte bereits am Nachmittag am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Holtby ist bereits seit Ende Juni vereinslos. Sein auslaufender Vertrag bei den Blackburn Rovers ist zuvor nicht verlängert worden. Für den nordenglischen Traditionsklub stand Holtby insgesamt 56 Mal in der Championship auf dem Platz. Dabei verbuchte er eine eher magere Ausbeute: Vier Treffer und fünf Vorlagen steuerte Holtby bei.

Der Linksfuß hatte bereits zwischen 2013 und 2014 in England gespielt und insgesamt 55 Partien für Tottenham Hotspur und den FC Fulham bestritten, außerdem besitzt Holtby auch die britische Staatsbürgerschaft.

Holtby wird zum HSV-Gesicht des Niedergangs

In seinen fünf Jahren in Hamburg erlebte Holtby acht Trainer. Bis auf Christian Titz setzte keiner zu 100 Prozent auf den gebürtigen Erkelenzer. Einst als Hoffnungsträger geholt, wurde er in der zweiten Liga mehr und mehr zum Gesicht des Niedergangs. Daher entschloss sich der Verein dazu, den gut dotierten Vertrag in diesem Sommer nicht zu verlängern.

Entsprechend zerknirscht blickt Holtby auf seine Zeit an der Elbe zurück. "Das ging mir alles sehr nah. In den fünf Jahren beim HSV steckte mein gesamtes Herzblut in dem Verein. Sowohl körperlich als auch seelisch hat mich das viel Kraft gekostet", gestand er im Gespräch mit der "Sport Bild".

Seine erfolgreichste Zeit hatte Holtby beim 1. FSV Mainz und beim FC Schalke 04. Bei den 05ern war er zusammen mit André Schürrle und Ádám Szalai teil der "Bruchweg-Boys". Mit den Knappen spielte er in der Champions League.