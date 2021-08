Paderborn verpflichtet ehemaligen Dortmunder

Joe Toth/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Marco Stiepermann wechselt zum SC Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Mittelfeldspieler Marco Stiepermann vom englischen Erstligisten Norwich City verpflichtet.

Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, erhält der 30-Jährige, der einst beim BVB ausgebildet wurde, einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison.

Stiepermann war 2017 vom VfL Bochum zu den Canaries gewechselt. In 119 Spielen für Norwich erzielte er zwölf Tore und bereitete 14 vor.

"Marco hat in seiner Karriere bewiesen, dass er Tore vorbereiten und schießen kann. Wir standen bereits seit einiger Zeit im Austausch, in mehreren Trainingseinheiten hat Marco einen guten Eindruck hinterlassen. Er kann uns mit seiner Erfahrung und seiner fußballerischen Klasse in der prominent besetzten 2. Bundesliga weiterhelfen", sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.