Rose will "nicht ständig von der Meisterschaft reden"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Marco Rose will mit dem BVB Meister werden

Der BVB verfolgt auch unter Marco Rose höchste Ziele. Dabei will der neue Trainer den Blick aber nicht ständig auf den FC Bayern richten. Denn der maximale Erfolg muss in seinen Augen aus eigenem Antrieb heraus entstehen.

Nicht selten wurde dem BVB in den letzten Jahren ein Mentalitätsproblem attestiert. Ob in den entscheidenden Momenten gegen die großen, oder aber bei den vermeintlichen Pflichtaufgaben gegen die kleinen Gegner ließ das Team oft wertvolle Punkte liegen, die in der Meister-Abrechnung fehlten. Großen Worten folgten nicht selten weniger große Taten.

Allein immer nur vom Titel zu sprechen hat Marco Rose zufolge auch keinen Mehrwert. "Wir müssen nicht ständig von der Meisterschaft reden. Dadurch bekämen wir keinen einzigen Punkt zusätzlich", sagte der Trainer der "Sport Bild".

Vielmehr gehe es darum, "die Sinne zu schärfen, sich auf alle Unwägbarkeiten, Widerstände, Rückschläge einzustellen – und dann als Team so stabil zusammenzustehen, dass du gestärkt daraus hervorgehst". Dann habe man auch die Chance, etwas "Großes zu erreichen".

Wenn beim BVB einer ausfällt, "wird es eng"

Dass seine Spieler die Meisterschaft ins Visier nehmen, gefällt dem Trainer grundsätzlich, denn: "Große Ziele schaffen Motivation. Und Motivation ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg." Der Nährboden des Erfolgs sei es, dass jeder Spieler bereit sein müsse, mehr zu machen als andere, so Rose.

Es gehöre mehr dazu, als nur über die Schale zu sprechen, betonte der Trainer. Aber "natürlich sind wir bei Borussia Dortmund, um Titel zu gewinnen".

Den Blick nach München würde er sich dabei am liebsten sparen. So wollte er die offenkundigen Kader-Baustellen des Rekordmeisters nicht bewerten. "Ich muss mich um unseren Kader kümmern und schauen, ob wir optimal aufgestellt sind." Genau diesen Status hat der Kader der Dortmunder aber noch nicht, wie Rose gestand: "Wenn einer ausfällt, wird es eng."