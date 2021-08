Hoffenheims Frauen mit erfolgreicher Europa-Premiere

EIBNER/Michael Memmler via www.imago-images.de

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben eine erfolgreiche Premiere auf der europäischen Bühne gefeiert.

Zum Auftakt der ersten Qualifikationsrunde der Champions League setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Gabor Gallai in Zürich mit 1:0 (0:0) gegen den isländischen Erstligisten Valur Reykjavik durch.

Den Siegtreffer erzielte die österreichische Nationalspielerin Nicole Billa (56.).

Ganz stark, @FrauenTSG 💪



Die #TSG gewinnt mit 1:0 gegen Reykjavik und spielt nun am Freitagabend (20 Uhr) um den Einzug in die Playoffs der @UWCL 👏#TSGVAL pic.twitter.com/kY7WMHa666 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 17. August 2021

Der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison trifft auf dem sogenannten Ligaweg der reformierten Königsklasse am Freitag auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Zürich und dem AC Mailand.

Der Gewinner erreicht dann Runde zwei, in der auch der deutsche Vizemeister VfL Wolfsburg einsteigt. Der FC Bayern München ist als Meister für die Gruppenphase gesetzt. Das Finale findet am 22. Mai 2022 in Turin statt.