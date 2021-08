Bochum plant erstes Bundesliga-Heimspiel mit 13.500 Fans

FIRO/FIRO/SID/

Das Warten der Bochumer Fans auf ein Bundesliga-Heimspiel hat ein Ende

In seinem ersten Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren will Fußball-Erstligist VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr/Sky) vor 13.500 Fans gegen den FSV Mainz 05 antreten.

Einen entsprechenden Antrag stellte der Aufsteiger nach eigenen Angaben am Dienstag auf Grundlage der neuesten Corona-Schutzverordnung bei der Stadt. Bochums Stadion hat ein Fassungsvermögen von gut 28.000 Besuchern.

Nach der erwarteten Genehmigung wollen die Westfalen ausschließlich Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer in die Arena lassen. Der Zutritt soll außerdem nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) erfolgen.