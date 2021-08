Bestätigt! "Top-Verteidiger" vor Wechsel zu S04

Mickael Chavet via www.imago-images.de

Lo Itakura trägt wohl bald das Trikot des FC Schalke 04

Stillstand? Nicht mit dem FC Schalke 04! Die Königsblauen, die mit der Ausbeute von vier Zählern aus den ersten drei Ligaspielen eher ernüchternd in die Zweitligasaison gestartet sind, basteln offenbar weiter auf Hochtouren an dem Kader, der die Rückkehr in die Bundesliga ermöglichen soll.

Ein absoluter Hochkaräter steht unmittelbar vor einem Wechsel zu S04. Das bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder am Mittwochabend. Der japanische Innenverteidiger Ko Itakura von Manchester City befinde sich im Anflug auf Deutschland, so Schröder.

Man befinde sich in "sehr guten Gesprächen" mit ManCity, werde "sehr wahrscheinlich" am Donnerstagmorgen den Medizincheck ansetzen und hoffe, im Verlaufe des morgigen Tages Verzug melden zu können, erklärte Schröder. Unterschrieben sei zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nichts.

Hohe Kaufoption im Gespräch

Itakura, der auch im defensiven Mittelfeld auflaufen kann, vertrat Japan unlängst bei den Olympischen Spielen. Seit Januar 2019 war er von Manchester an den niederländischen Klub FC Groningen verliehen. In dieser Zeit bestritt der 24-Jährige unter anderem 56 Spiele in der Eredivisie.

ℹ️ #S04-Sportdirektor Rouven Schröder zur Personalie Kō Itakura 🗣️



Mehr zu weiteren Themen gibt's im Interview auf Schalke TV 📺 — FC Schalke 04 (@s04) 18. August 2021

"Er ist ein Top-Verteidiger, hat eine super Qualität und ist auch charakterlich top", lobt Schröder. Der Asiate sei ein "weiterer wichtiger Baustein" auf dem Weg zum Erfolg. "Er wird uns bereichern", ist sich der S04-Boss sicher.

"Sky" hatte zuvor vom bevorstehenden Deal berichtet. Demnach leiht der FC Schalke 04 Itakura und kann ihn im Sommer 2022 für vier Millionen Euro fest verpflichten. Diese Summe dürften die Knappen aber nur aufbringen, wenn Itakura auf ganzer Linie überzeugt und man ins deutsche Oberhaus zurückkehrt.

Am Mittwoch hatte der FC Schalke bereits die Leihe von Darko Churlinov vom VfB Stuttgart bekanntgegeben, ein Eigengewächs soll indes vor dem Abschied aus Gelsenkirchen stehen.

"transfermarkt.de" berichtet, dass Besiktas offiziell Interesse für Can Bozdogan hinterlegt hat. Der 20-jährige Mittelfeldspieler soll mit anschließender Kaufoption verliehen werden. Auch Rapid Wien soll um Bozdogan buhlen. Knackpunkt ist allerdings wohl die Höhe der Kaufoption.