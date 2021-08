Bestätigt! EM-Star will Eintracht Frankfurt verlassen

Jan Huebner via www.imago-images.de

Steven Zuber (2.v.l.) will Eintracht Frankfurt verlassen

Steven Zuber kommt bei Eintracht Frankfurt nicht über den Reservistenstatus hinaus. Aufgrund dessen möchte der Schweizer den Bundesligisten noch in dieser Transferperiode verlassen.

Zuber besitzt bei Eintracht Frankfurt wohl keine Zukunft mehr. Nachdem der 30-Jährige schon in der vergangenen Saison zunehmend an Spielzeit einbüßte, stand der Linksaußen zum Ligaauftakt gegen Borussia Dortmund (2:5) erst gar nicht im Frankfurter Kader.

Deshalb bahnt sich nun Zubers vorzeitiger Abschied aus Hessen an. So kündigte sein Berater Milos Malenovic gegenüber dem Schweizer "Blick" an: "Steven wird die Eintracht verlassen." Wohin es den Routinier, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2023 datiert ist, ziehen wird, ist noch unklar.

Zuber war erst im vergangenen Sommer im Tausch für Mijat Gacinovic von der TSG Hoffenheim an den Main gewechselt. In Frankfurt konnte sich Zuber jedoch nie wirklich durchsetzen, schließlich ist bei der SGE im linken Mittelfeld Filip Kostic gesetzt.

In der vergangenen Saison absolvierte Zuber 22 Partien, bei denen der 129-fache Bundesliga-Profi zumeist nur eingewechselt wurde.

Welche Ablösesumme fordert Eintracht Frankfurt?

Aufgrund der mangelnden sportlichen Perspektive wird Zuber, der zu den Besserverdienern im SGE-Kader gehören soll, den Pokalsieger von 2018 aller Voraussicht nach noch vor dem Ende der laufenden Transferperiode verlassen.

Wie die "Sport Bild" zuletzt berichtete, fordert Eintracht Frankfurt rund fünf Millionen Euro für den EM-Fahrer, der bei der vergangenen EURO mit den Eidgenossen erst im Viertelfinale an Spanien scheiterte. Bei der Europameisterschaft zeigte Zuber ein anderes Gesicht als bei Eintracht Frankfurt und überzeugte mit vier Vorlagen in vier Begegnungen. So dürfte sich der Abgangskandidat immerhin in den Fokus einiger Klubs gespielt haben.

Wie es heißt, sollen Norwich City aus England sowie der FC Turin aus Italien und Dynamo Moskau aus Russland bereits ihr Interesse hinterlegt haben. Laut "Frankfurter Rundschau" soll auch der FC Venedig seine Fühler ausgestreckt haben.