Eklat beim Chelsea-Training: Fan fordert Werner-Rauswurf!

Timo Werner erlebt keine einfache Zeit beim FC Chelsea

Für Timo Werner ist die Situation beim FC Chelsea in den letzten Wochen nicht leichter geworden. Einer durchwachsenen Debütsaison bei den Blues folgte eine überaus enttäuschende EM mit der deutschen Nationalmannschaft. Unlängst wurde dem ohnehin nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Stürmer auch noch Superstar Romelu Lukaku vor die Nase gesetzt. Doch damit nicht genug: Sogar von den eigenen Fans wird der ehemalige Leipziger mittlerweile bloßgestellt.

Obwohl er direkt in seinem Premierenjahr an der Stamford Bridge den Champions-League-Titel gewinnen konnte, ist Werners Abenteuer in England bislang eher wechselhaft verlaufen.

Nach seinem 53 Millionen Euro teuren Transfer zum FC Chelsea wurde der 25-Jährige den riesigen Erwartungen im Umfeld nur selten gerecht. Dabei waren seine Zahlen durchaus ordentlich: Werner kam in 52 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwölf Mal traf und 15 Tore vorbereitete.

Kritiker warfen dem gebürtigen Stuttgarter jedoch vor, ein Chancentod zu sein und der Mannschaft mit seiner Spielweise nicht zu helfen. In einer öffentlichen Trainingseinheit am Mittwoch entlud sich der Unmut eines Fans nun.

Chelsea-Fan schreit: "Werft Werner aus dem Klub!"

Während Werner und Co. auf dem Rasen übten, lief Moderatorin Olivia Buzaglo über die Tribüne und interviewte die anwesenden Blues-Anhänger.

Als sie einem jungen Mann das Mikro hinhielt, um dessen Meinung zum Team zu hören, antwortete dieser: "Get Werner out of the club." Grob übersetzt also: "Werft Werner aus dem Klub!"

Da die Interview-Session live übertragen wurde, war das Statement im gesamten Stadion zu hören. Immerhin regte sich schnell Widerstand: Mehrere Anwesende schrien den Mann an und forderten ihn zum Gehen auf.

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session 😳😂 pic.twitter.com/flZThV3wvQ — Alko 🇹🇷 (@AlkoJuice) 18. August 2021

Moderatorin Buzaglo war die Szene sichtlich unangenehm. Später twitterte sie: "Schön, mit allen gesprochen zu haben, auch wenn es einen Idioten gab, der versucht hat, das zu ruinieren."

Wie Werner den Zwischenruf aufgenommen hat, ist derweil nicht bekannt.