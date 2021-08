"Option für den Kader": VfB hofft auf Kalajdzic-Comeback

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Sasa Kalajdzic könnte beim VfB wieder eine Option sein

Torjäger Sasa Kalajdzic steht nach überstandener Corona-Infektion bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart vor der Rückkehr.

"Sasa wirkt spritzig und ist eine Option für den Kader", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel des Tabellenführers am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig.

Kalajdzic, der in der vergangenen Saison 16 Tore für die Schwaben erzielt hatte, nahm erst am Dienstag das Mannschaftstraining wieder auf. Ende Juli war der Österreicher positiv getestet worden und hatte sich in Quarantäne befunden.

Bei Tanguy Coulibaly brauche es dagegen "noch etwas Zeit", sagte Matarazzo am Donnerstag. Der ebenfalls positiv getestete Nikolas Nartey ist derweil weiterhin in Quarantäne und soll nächste Woche wieder einsteigen.

Neuzugang vor VfB-Debüt

Seine Premiere für den VfB könnte Enzo Millot feiern, den Stuttgart erst am Wochenende verpflichtet hatte. "Enzo ist im Training sehr mutig und zeigt, dass er den finalen Pass spielen kann. Er macht einen guten Eindruck und wird im Kader sein", sagte Matarazzo über den 19 Jahre alten Franzosen.

Verzichten muss er auf Atakan Karazor (muskuläre Probleme) und Sturm-Talent Mohamed Sankoh, der sich beim 5:1 gegen Fürth schwer am Knie verletzt hat. Er wird am Freitag operiert.

Der furiose Auftakt hat das Selbstvertrauen beim VfB gestärkt. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein gutes Spiel machen werden", betonte Matarazzo: "Wir haben eine gute Energie im Training und werden Vollgas geben."