Greuther Fürth träumt erneut vom ersten Heimsieg

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Greuther Fürth hofft auf einen historischen Heimerfolg

Die SpVgg Greuther Fürth hofft nach ihrer ernüchternden Rückkehr in die Fußball-Bundesliga auf einen historischen Erfolg.

In ihrer ersten und bislang einzigen Saison in der höchsten deutschen Spielklasse gelang den Franken 2012/13 kein Heimsieg - im 18. Versuch soll es jetzt endlich klappen.

"Es wird eine schwierige Aufgabe", warnte Trainer Stefan Leitl allerdings vor dem Gastspiel von Arminia Bielefeld am Samstag (15:30 Uhr/Sky) im Ronhof, wo knapp 6000 Zuschauer erwartet werden.

Das niederschmetternde 1:5 zum Saisonauftakt beim VfB Stuttgart wollen Trainer und Mannschaft schon abgehakt haben. "Was letzte Woche war, interessiert mich nicht mehr", versicherte Leitl.

Leitl will "mit ganz viel Freude reingehen"

Die Lehren aus der Niederlage wollen er und seine Spieler selbstverständlich dennoch ziehen. Der Trainer forderte mehr Leidenschaft und "eine gewisse Aggressivität gegen den Ball, das ist die Basis, um die Null zu halten". Über die Offensive mache er sich dagegen keine Gedanken.

In das Spiel am Samstag solle seine Mannschaft vor allem "mit ganz viel Freude reingehen", sagte Leitl. Neben der richtigen Einstellung sei es besonders wichtig, die sich bietenden Chancen auch zu nutzen. "Wir werden nicht mehr permanent in Ballbesitz sein wie in der zweiten Liga. Wir müssen die Momente nutzen", ergänzte er.

Viel Raum für Verbesserungen sieht er auch bei Standardsituationen des Gegners, auch und gerade gegen die Arminia, die eine "enorme physische Präsenz" mitbringe.

Sein letztes Bundesliga-Heimspiel betritt das Kleeblatt am 18. Mai 2013. Es gab ein 1:2 gegen den SC Freiburg - es war die 13. Heimniederlage bei nur vier Unentschieden in der Saison 2012/13.