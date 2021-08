Goretzka-Zukunft wohl entschieden - Verwirrung ums Gehalt

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Leon Goretzka bleibt dem FC Bayern wohl erhalten

Nach einer monatelangen Hängepartie scheint es zwischen Leon Goretzka und dem FC Bayern doch noch zu einem Happy End zu kommen. Die Verlängerung des Nationalspielers ist angeblich beschlossene Sache - dank einer besonderen Vertragsanpassung.

Wie "Sport1"-Chefreporter Florian Plettenberg via Twitter verkündete, haben sich beide Seiten auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt.

Demnach unterschreibt Goretzka in den kommenden Tagen einen neuen Langzeit-Vertrag in München, der möglicherweise bis 2026 gültig sein wird.

Ein ähnliches Konstrukt ist auch bei seinem Mittelfeld-Partner Joshua Kimmich vorgesehen. Auch "Bild"-Reporter Christian Falk will erfahren haben, dass zwischen dem FC Bayern und Goretzka alle Details geklärt sind.

Verwirrung ums Gehalt von Leon Goretzka

Großer Stolperstein war zuletzt die Frage nach dem künftigen Gehalt des 26-Jährigen, der sich in der Mannschaft zu einer echten Säule entwickelt hat. Berichten zufolge forderte Goretzka 20 Millionen Euro pro Jahr und damit mehr als doppelt so viel wie bisher.

Laut Plettenberg gibt sich der torgefährliche Achter nun aber doch mit etwas weniger Geld zufrieden: circa 15 Millionen Euro soll Goretzka jährlich einstreichen.

Nach Informationen von "Sport Bild" sollen jedoch noch Bonuszahlungen hinzukommen, die Goretzka am Ende doch nah an die angesprochenen 20 Millionen Euro bringen.

Der Ex-Schalker war zwischenzeitlich auch bei anderen Top-Klubs gehandelt worden, darunter der FC Liverpool, Juventus Turin, der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester United. Vor allem die beiden Letztgenannten sollen ihr Interesse aktiv hinterlegt haben.

Bosse des FC Bayern ziehen Schlüsse aus der Alaba-Posse

In der Vorsaison war Goretzka durch zahlreiche kleinere Blessuren und seine Corona-Infektion auf nur etwas mehr als 50 Prozent der Gesamt-Spielzeit gekommen. Akteure wie Kimmich (83 Prozent), Lewandowski (81) und Müller (79) hatten gemessen an diesen Zahlen einen größeren Anteil an den Erfolgen der letzten Saison.

Dennoch bleibt Goretzka dem Team aller Voraussicht nach erhalten. Die Bayern-Funktionäre haben offensichtlich aus der Posse um David Alaba gelernt. Der Österreicher ließ seinen Vertrag auslaufen und wechselte nach etlichen Jahren an der Isar im Sommer ablösefrei zu Real Madrid.

Auf die Verkündung der Goretzka-Verlängerung müssen die Fans allerdings wohl noch etwas warten. Die nächsten Tage stehen laut "Sport Bild" in der Erinnerung an den verstorbenen Gerd Müller.